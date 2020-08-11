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為求績效！桃園員警竟共同栽槍、縱放毒鴛鴦　判刑定讞

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▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲桃園縣員警集體縱放、栽槍，遭判刑定讞。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

前桃園縣警局平鎮所長吳彥霖，2012年因春安工作績效壓力竟縱容巡佐丁政豪等員警，違法搜索並與毒鴛鴦「交換條件」栽槍。一審將吳彥霖等人分別判刑5年半到6年半不等刑期，二審減輕為5年4月到6年3月不等刑期。全案再上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，2012年1月18日、19日春安工作期間，桃園縣警局平鎮分局的員警丁政豪、李永龍、林照雄、陳威等人，因績效不好，竟動起了歪腦筋。4人於未立案情形下逕自前往非轄內劉姓嫌犯住處違法搜索，查扣安毒。所長吳彥霖知情後，竟縱容員警私下與劉男「交換條件」，要求交槍交人，以換取不偵辦毒品案，好讓警方取得查緝槍枝的績效。劉男答應後，員警將毒品還給劉男，警方也在葉姓男子處搜索取得槍枝。

葉男遭誣陷後，被依照槍砲罪嫌起訴，但葉男不斷向法官稱自己被陷害，檢方察覺有異而分案偵辦，最後在劉男因販毒罪的電話監聽檔，聽見劉男交代友人「你放哪裡要跟我說」，對方回「我會和你說啊」，成為栽槍鐵證。檢方在2014年間逮捕吳彥霖等4人，另名員警陳威逃亡遭通緝，之後檢方對吳彥霖等4人提起公訴。

一審法院將4人分別重判5年半到6年半不等刑期。案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定4人分別犯下「違法搜索」、「縱放人犯」、「公務員登載不實」等罪，分別改判，其中吳彥霖維持一審的6年，丁政豪、李永龍均改判6年3月，林照雄改判5年4月。全案再上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

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