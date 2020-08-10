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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／收賄與政治獻金的那條線

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檢調偵辦SOGO經營權爭奪立委集體收賄案，台北地院4日作出裁定，除了時代力量前黨主席徐永明遭法官認定是「期約」收賄，以80萬交保，包括前太流負責人李恆隆與3名立委在內的7人全都遭到羈押。但在司法對賄賂與政治獻金難有一條清楚界限下，未來能否定罪卻是個未知數。

公務員受賄，若因此違背職務，在《貪汙治罪條例》裡，是屬於10年以上有期徒刑或無期徒刑之罪，就算未因此違背職務，也可處7年以上有期徒刑。只是檢方須能證明收錢與職務行為間具有因果關係，即所謂對價性，才足以成罪。

但關於對價性，司法實務總以職務內容、利益種類、收受數量與價值、收受時間、當事人關係等等為綜合考量，標準實相當模糊，也易有因司法者不同而有歧異的認定。也因此之故，當事人就動輒可以借貸、贈與、做生意等等理由為規避，甚且，若尚未有現金往來，僅是藉由監聽知有期約之嫌疑，光靠其中的隻字片語，也很容易在法庭上被質疑與推翻。更值得注意的是，決定貪汙對價有無的前提即職務行為的認定，卻一直是司法的大黑洞。

由於立法委員雖有質詢官員、議決法案與通過預算之權力，卻無如一般公務員的具體權限，這就造成立法委員於職務行為認定的困難。如以此次案件來說，企業人士送錢是為推動《公司法》第9條的修正，此屬立委職務行為，並無疑問。惟就算修法成功，還必須藉由主管機關依法處分才能成事，就此行政處分的做成，即非屬立委職權，就可能使其收受金錢的行為落入是否詳實為政治獻金，或公務員財產申報的行政罰鍰之領域。

為了解決如此的治罪漏洞，司法實務就強調立委的職務行為，除議決法案、預算、條約與質詢官員外，只要與此等職權有密切相關，甚至為形成此等職務所為的預備、附隨，以及行政慣例之行為，皆涵蓋其中。如此的界定，既使恣意解釋的空間更為寬廣，也違反了習慣法禁止之原則，致踩踏權力分立的紅線。

而如果針對立委收錢辦事，要以公務員受賄罪論處有其困難，至少也得讓其負起《貪汙治罪條例》法定刑為5年以上有期徒刑的非主管事務圖利罪。如立委收受業者金錢，以施壓內政部營建署變更地目，就算不能論以受賄重罪，至少也該有圖利罪責。惟此罪的要件極為嚴格，除須明知違背法令外，更必須以立委的職權去影響主管公務員，始能成立。故若無法查得立委有以身分去強壓公務員，如以砍預算來使之就範，而僅能提出有關說之事實，基於罪疑惟輕，恐也難以定罪。反倒是承辦的公務員，就算沒有收受任何利益，也會因此放水，致陷入圖利罪的長期訴訟。

在過往，曾發生職業公會為推動立法，即以政治獻金之名義給予諸多立委利益，但檢方卻僅對數位立委起訴，且案件在有罪、無罪間游移，經過十數年後，僅剩一案仍在更審中掙扎外，其餘全數以無罪為終。故目前偵查大公開的立委收賄案，檢方的訴追恐得更仔細與專業，以免重蹈覆轍。（本文經作者同意，轉載自《中國時報》）

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