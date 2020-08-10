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行賄立委收押確定　檢首度提訊李恆隆+郭克銘…監聽5年查行賄對價

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記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，已聲押4名立委在內共9名被告獲法院裁准，繼上週調查局訊問涉嫌行賄的李恆隆、白手套郭克銘後，檢察官10日首度將2人提訊到北檢，針對2人與立委期約對價、支票或現金行賄的過程逐一釐清，同時了解3年前，李恆隆與涉嫌收賄的蘇震清為何突然要製作假的千萬債務，追查是否有偵辦情資外洩情形。

▲▼立委收賄案_李恆隆下囚車。（圖／記者徐斌慎攝）

▲檢察官提訊涉嫌行賄立委的李恆隆。（圖／記者徐斌慎攝）

檢調接獲情資後，進行監聽調查至少5年，懷疑前太流公司董座李恆隆，涉嫌從2013年起，長期行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5人，透過修法、舉行公聽會、施壓經濟部官員等方式，搶奪SOGO百貨經營權；立委趙正宇則涉嫌收賄幫殯葬業者向官員施壓，變更陽明山私地變更地目，2件關說案總疑似行賄金額逾4千萬元。

▲▼ 丁復華 。（圖／記者劉昌松攝）

▲調查局北機站上周已提訊立委廖國棟辦公室助理丁復華 。（圖／記者劉昌松攝）

檢調7月底發動搜索約談後，歷經1個多禮拜的聲押、抗告程序，已有涉嫌收賄2000萬元最多的的蘇震清等4名立委，與它們的辦公室主任等9人遭收押。其中李恆隆、郭克銘、及2名立委助理已在7日，被調查局北機站借提訊問，李、郭因涉案情節深入且複雜，當天問完後，送返北所，10日再首度被借提到北檢由檢察官進行訊問。

▲▼立委收賄案_郭克銘下囚車。（圖／記者徐斌慎攝）

▲立委收賄案，郭克銘下囚車。（圖／記者徐斌慎攝）

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