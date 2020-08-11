台北也有感！宜蘭外海規模4.7地震原因曝　氣象局示警：山區活動小心

▲地震報告。（圖／中央氣象局）
記者賴文萱／台北報導
台北有感！今（11）日上午9時1分，宜蘭外海發生芮氏規模4.7的有感地震，地震深度73.5公里，各地最大震度，宜蘭縣達3級，台北市信義區也有2級震度。氣象局地震中心表示，該起地震屬於隱沒帶地震，過去這個地方每年平均會發生6起規模4左右的地震，由於近日颱風造成山區降雨劇烈，再加上地震發生，提醒民眾前往山區活動慎防落石。
▲宜蘭外海發生規模4.7地震，氣象局研判屬於隱沒帶地震。（圖／中央氣象局）
宜蘭外海上午9時1分發生芮氏規模4.7的有感地震，地震深度73.5公里，最大震度達3級。氣象局地震測報中心監測課課長邱俊達表示，從地震發生的位置跟深度研判，應該是菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊之下造成的隱沒帶地震，北台灣約有1-2級震度，其中宜蘭冬山有偵測到3級。
▲地震測報中心監測課課長邱俊達說明地震。（圖／記者宋良義攝）
邱俊達說，這個地區過去發生4點多規模的地震，每年平均都有6起左右，近日因為颱風關係，山區有較大雨勢，現在再受到地震影響，近日在山區活動要慎防落石。
【 第043號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：109年08月11日09時01分06秒
震央位置：北緯24.71° 東經121.94°
震源深度：73.5公里
芮氏規模：4.7
相對位置：宜蘭縣政府東方 17.7 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：冬山、武塔
2級：蘇澳、宜蘭市、南澳、頭城
1級：內城、大同
● 新北市地區最大震度2級
2級：新店
1級：雙溪、三貂角、新北市、五股
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區
● 桃園市地區最大震度2級
2級：桃園市、中壢、新屋
1級：三光
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西
1級：五峰、峨眉、竹北市
● 臺中市地區最大震度2級
2級：德基
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：太魯閣、西寶、水璉
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、苗栗市