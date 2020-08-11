台北也有感！宜蘭外海規模4.7地震原因曝　氣象局示警：山區活動小心

▲地震報告。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

台北有感！今（11）日上午9時1分，宜蘭外海發生芮氏規模4.7的有感地震，地震深度73.5公里，各地最大震度，宜蘭縣達3級，台北市信義區也有2級震度。氣象局地震中心表示，該起地震屬於隱沒帶地震，過去這個地方每年平均會發生6起規模4左右的地震，由於近日颱風造成山區降雨劇烈，再加上地震發生，提醒民眾前往山區活動慎防落石。

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▲宜蘭外海發生規模4.7地震，氣象局研判屬於隱沒帶地震。（圖／中央氣象局）

宜蘭外海上午9時1分發生芮氏規模4.7的有感地震，地震深度73.5公里，最大震度達3級。氣象局地震測報中心監測課課長邱俊達表示，從地震發生的位置跟深度研判，應該是菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊之下造成的隱沒帶地震，北台灣約有1-2級震度，其中宜蘭冬山有偵測到3級。

▲地震測報中心監測課課長邱俊達說明地震。（圖／記者宋良義攝）

邱俊達說，這個地區過去發生4點多規模的地震，每年平均都有6起左右，近日因為颱風關係，山區有較大雨勢，現在再受到地震影響，近日在山區活動要慎防落石。

【 第043號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：109年08月11日09時01分06秒

震央位置：北緯24.71° 東經121.94°

震源深度：73.5公里

芮氏規模：4.7

相對位置：宜蘭縣政府東方 17.7 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：冬山、武塔

2級：蘇澳、宜蘭市、南澳、頭城

1級：內城、大同

● 新北市地區最大震度2級

2級：新店

1級：雙溪、三貂角、新北市、五股

● 臺北市地區最大震度2級

2級：信義區

● 桃園市地區最大震度2級

2級：桃園市、中壢、新屋

1級：三光

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：關西

1級：五峰、峨眉、竹北市

● 臺中市地區最大震度2級

2級：德基

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 花蓮縣地區最大震度1級

1級：太魯閣、西寶、水璉

● 南投縣地區最大震度1級

1級：合歡山

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：南庄、苗栗市

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