颱風尾+對流爆發！15縣市豪、大雨特報　氣象局預警：大台北午後小心了

記者賴文萱／台北報導

輕颱米克拉今（11）日上午7點颱風中心已登陸中國大陸，但由於大氣環流不穩定，午後配合熱力作用影響，氣象局也持續發布大雨特報。氣象局表示，中部以北山區及大台北地區午後有短時大雨或豪雨發生的機率，預計晚上各地降雨才會逐漸趨緩。

▲氣象局持續發布大雨特報。（圖／記者邱顯燁攝）

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氣象局長鄭明典表示，第6號颱風米克拉登陸中國，強度正快速減弱中。接下來，台灣這一端就是一點颱風尾（偏南風）加上午後熱對流的影響，午後可能有雷雨胞發展，雷雨區請注意安全。

▲15縣市豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，中部以北山區及大台北地區午後配合熱力作用，有短時大雨或豪雨發生的機率，出門請攜帶雨具，預計晚上各地降雨會逐漸趨緩。

周三低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，主要的降雨會在中午過後，中部以北地區及其他山區午後有局部大雨發生機率。

周四太平洋高壓增強，天氣轉穩定，各地大多為多雲到晴，迎風面的南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周五至下周一太平洋高壓影響，各地為多雲到晴為主的天氣，僅午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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