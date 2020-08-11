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中國點名「在涉港問題表現惡劣」　5美議員誓言繼續為香港發聲

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文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

為反制美國制裁中港官員，中國宣布制裁包含美國參議員盧比歐、霍利及克魯茲在內的11名美方人士。遭制裁美議員在美東時間10日向北京開嗆，強調他們不會因此退縮，將持續為香港發聲。

▲美國參議院情報委員會代理主席、挺台派共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲盧比歐是挺台派的共和黨參議員。（圖／路透，下同）

美國財政部7日以「破壞香港自治，並限制香港公民言論與集會自由」為由，以凍結資產方式制裁香港特首林鄭月娥、中國國務院港澳辦主任夏寶龍，及中國港澳辦副主任張曉明等11名中港官員。

中方隨即在台北時間10日宣布，對「在涉港問題上表現惡劣」的11名美方人士實施制裁，點名包括共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、霍利（Josh Hawley）、克魯茲（Ted Cruz）、科頓（Tom Cotton）與杜美（Pat Toomey），及共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）。

其餘遭制裁的5位人士為民主人權組織負責人，包含「自由之家」主席阿布拉莫維茨（Mike Abramowitz）、「人權觀察」（Human Rights Watch）執行主任羅思（Kenneth Roth）、美國國家民主基金會執行長葛胥曼（Carl Gershman）等。

上個月13日才因美方制裁涉及重大人權侵犯新疆官員，遭中方反制制裁的盧比歐在美東時間10日於推特（Twitter）調侃表示，中國上個月禁止他入境，今天又制裁他，「我不想神經兮兮的，但我開始覺得他們（中國）不喜歡我」。

盧比歐指出，越來越多人被依「港區國安法」逮捕，包含被控勾結外國勢力的香港傳媒大亨黎智英及他兒子。盧比歐強調，未來預期會有更多人遭捕，自由世界對此應迅速作出回應，並提供身處風險中的港人一個安全避風港。

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

▲黎智英被認為「涉嫌勾結外國勢力」，並在《港區國安法》實施一個多月後被捕。

曾聯署支持「香港人權與民主法」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）、多次公開發言挺港人的霍利也推文表示，中國因為他公開批評共產黨並捍衛美國利益，所以宣布要制裁他。他向中國嗆聲：「要怎麼報復隨便你，我不會退縮。」

上個月也遭中國制裁的克魯茲則說，中共以為靠宣布早就沒有公信力的制裁手段，就能轉移外界對其打壓香港的注意力，包含逮捕像黎智英般的自由鬥士，並強調：「這不管用的。」

曾聯署支持「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）的柯頓發聲明表示，中共是因為他捍衛中國共產黨真正受害者所以制裁他，包括數百萬名因武漢肺炎受害的美國人民、資產遭竊取的企業與投資人、教堂遭拆毀的中國天主教徒與傳教士、在集中營中凋零的維吾爾族及其他少數民族、奮力捍衛民主的香港學生，及受困於高科技共產暴政中的中國人民。

柯頓指出，中共是世上對自由構成最危險的威脅，他永遠不會退縮。柯頓強調：「若中國認為我到目前對中共暴政的反對作為就值得受到制裁，我只有3個字送他們：等著看。」

這次遭中國點名制裁的人權組織負責人，今天也一一親自或透過組織做出回應。

阿布拉莫維茨推文表示，他從沒想過自己會出現在中國政府制裁名單上，但與港人、維吾爾族及其他遭中共壓制人士的經歷，被制裁根本微不足道。羅思則說，他的所謂「惡劣作為」，只是在港人抵抗北京壓垮他們自由之際，驕傲地起身捍衛他們。

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