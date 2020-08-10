阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

▲解放軍戰機越過台海中線。（示意圖／國防部提供）



記者邱茀濱／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）10日上午拜會總統蔡英文，但期間卻有解放軍戰機越過台海中線，中國官媒《環球時報》發社論對此強調，這顯然是給美台一個明確的警告。

「美國在把台灣當成遏制中國大陸的棋子不斷激活，阿札爾此次訪台就是以此為目的的最新動作。」社論稱，「可悲的是，民進黨當局為了堅持去中國化的錯誤路線，不顧一切地尋求美方庇護，並且為此甘當美國對華戰略的玩偶。」

社論指出，民進黨當局如果沿著當前的邪路不停走下去，解放軍戰機還能以「飛越台灣島」的方式宣示主權，因為如今的繞台飛行，以及過海峽中線，都是台當局激進政策招來的。

社論提到，這是有很大不確定性的較量，但是有一點確定無疑，台灣將是這一較量不斷升級的最大輸家，直到最終它成為這一較量失控的犧牲品；「在台灣強化與美關係的道路上，永遠都不會有一個終於走到的『保險了』的位置。」

「一個根本的悖論是，台當局從對美關係中獲得的越多，離那個不可承受的轉折點就越貼近，台灣面臨的風險和壓力實際上就越高。」社論還說，台灣在目前的政策方向上永遠都不會找到打破這一悖論的解藥。

最後，社論呼籲，民進黨當局需要恢復清醒，早點擺脫瘋狂的激進路線，恢復應有的戰略分寸，才能夠「避免走上覆滅的不歸路」，因為一旦忘記這點，「就只能去驗證『天欲其亡，必令其狂』的古訓了。」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）



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