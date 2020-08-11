阿札爾訪台「日本政府未公開發聲」　日外交官員：會透過可行手段挺台

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）10日上午拜會總統蔡英文，是6年來首位訪台的美國部長級官員。日本《產經新聞》報導稱，針對台美交流升級，日本政府對此沒有公開發表任何評論，不過有外務省官員表示，「我們會持續透過可行的手段支援台灣，但美國也了解日本能幫的事有限。」

▲阿札爾。（圖／總統府提供）

阿札爾於9日至12日訪問台灣，是1979年台美斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。《產經新聞》報導，對於阿札爾和蔡英文會談一事，日本政府10日沒發表任何正式評論；鑑於中美關係對立持續升級，日本政府正關注美、中、台三方動向。

一名日本外務省幹部表示，川普政府內部對於共產黨的敵意是否都一致、中美對峙的情勢將發展到什麼程度，這些都尚未明朗，情況有待審慎觀察，且要等到11月美國總統大選結果出爐後，才能作出判斷。



報導指出，台日沒有邦交，但日本政府在外交藍皮書上，將台灣列為「共享普世價值的極為重要的夥伴」，對台灣爭取加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）表示歡迎。

此外，針對台灣無法加入世界衛生組織（WHO）的問題，日本政府的立場也是支持台灣。該名外務省幹部強調，「我們會持續透過可行的手段支援台灣。但美國也了解日本能幫的事有限。」