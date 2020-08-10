一開口就逗笑媒體！　美衛生部長阿札爾：我和陳時中一樣習慣開記者會

▲台灣衛生福利部部長陳時中和美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar）簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」。

記者趙于婷／台北報導

台灣衛生福利部部長陳時中和美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar II）今（10）日將在中央流行疫情指揮中心簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」。陳時中致詞時首先感謝阿札爾這次親自前來。阿札爾也大讚「台灣是世界級的防疫！」接著幽默虧自己和陳時中「越來越習慣開記者會了！」

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▲AIT與衛福部簽署AIT-TECRO衛生合作備忘錄，美國衛生部長阿札爾。（圖／攝影中心攝）

台灣在新冠肺炎防疫期間，一直被WHA拒於門外，儘管多國聲援台灣，台灣仍無緣參與視訊會議。陳時中說，今年5月WHA前夕，和阿札爾進行視訊會議，有提及希望不久的將來可以會面，當時阿札爾不僅大力支持台灣，也替台灣發聲，要求參與WHA不應該有政治因素介入，這是首次由本部和美國衛生部簽署，相當難能可貴。

▲左為美國衛生部長阿扎爾，右為衛福部長陳時中秀出簽定的備忘錄合約。（圖／攝影中心攝）

阿札爾接這致詞，一開口就大讚「台灣是世界級的防疫！」接著幽默直說「陳時中部長和我今年都已經越來越習慣舉行記者會，我們也許可以跟彼此分享一些開記者會的技巧。」讓現場媒體忍不住哈哈大笑。

▲簽約記者會現場。（圖／攝影中心攝）

阿札爾不僅多次大讚台灣防疫，也在致詞最後再度強調「感謝陳部長一直以來是美國非常密切的合作夥伴，也感謝台灣分想這次防疫成功的經驗。」

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