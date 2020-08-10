阿札爾是台美斷交來訪最高層級？　國民黨酸民進黨「超賣」：跟AIT合演的一齣戲

▲蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）

記者楊蕓／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日傍晚率團抵達台灣，10日上午入總統府晉見總統蔡英文。不過，國民黨高層質疑，政府宣稱美阿札爾是「1979年斷交後來訪最高層級的官員」，卻刻意不提他是斷交之後七個來訪的閣員級官員「之一」，是民進黨政府跟AIT事先講好合演的一齣戲，更是刻意貶低了前總統李登輝、陳水扁、馬英九政府的外交努力與成就，突顯蔡英文政府在美中全面角力時，所撿到的外交建樹。

阿札爾本次訪問台灣，主要是傳達美國肯定台灣防治新冠肺炎的成就，同時見證台美之間的共同信念，認為開放、民主是成功防疫的關鍵因素。

依照行程規劃，阿札爾在9日傍晚抵達台灣之後，預計10日上午入總統府與總統蔡英文見面，下午3點則到中央流行疫情指揮中心，和衛福部長陳時中會面，預計將簽署「衛生合作備忘錄」。

對此，國民黨高層表示，政府宣稱美阿札爾是「1979年斷交後來訪最高層級的官員」，卻刻意不提他是斷交之後七個來訪的閣員級官員「之一」，很可能是民進黨政府跟AIT事先講好合演的一齣戲，以對台灣社會營造台美關係史上最好的印象。

國民黨高層認為，這種只陳述部分事實的宣傳方式，其實是刻意貶低了前總統李登輝、陳水扁、馬英九政府的外交努力與成就，來突顯蔡英文政府在美中全面角力時，所撿到的外交建樹。

國民黨高層酸說，這不禁讓人想到，這樣的宣傳功力，和之前把總統專機走私上萬條私煙叫成「超賣」，不遑多讓。他也提到，希望今天簽署的雙邊衛生合作備忘錄不是跟上回差不多的泛泛一談，而是可以協助台灣盡速取得疫苗研發關鍵技術資訊，以及取得疫苗成品。

自1979年斷交以來，總共有5位美國政府內閣官員訪問中華民國，1998年，美國能源部長李察遜（Bill Richardson）是首位來訪的閣員。其他4位則為，1992年美國貿易代表希爾斯（Carla Hills）1994年美國運輸部長裴納(Federico Peña)；2000年美國運輸部長史雷特（Rodney Slater）；2014年美國環保署長麥卡馨(Gina McCarthy)來訪。