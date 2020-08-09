大陸2漁船越界作業！疑受託滿載2萬蚵苗闖養殖場　遭海巡連人帶船押回港

記者許宥孺、林名揚／金門報導

海巡署第十二巡防區指揮部7日下午3點在雷達上發現小金門上林外海有大陸漁船越界滯留，立即通報3艇前往查看，到場後發現有2艘大陸漁船越界滯留，海巡人員隨即靠船登檢，現場查扣作業工具及蚵苗2萬個，同時在針對4名漁船員量測體溫無異常，亦未發現豬肉及牛肉製品後，將2艘漁船及4名漁船員押返料羅港。

▲海巡署第十二巡防區指揮部發現小金門上林外海有大陸漁船越界滯留。（圖／記者林名揚翻攝）

因應大陸伏季休漁期自8月1日起解禁，為防範大陸漁船大舉越界作業及阻絕新冠與非洲豬瘟疫情入境，金門海巡隊持續規劃擴大掃蕩勤務，所屬3552艇及CP-1010、CP-1020等3艇，7日下午於小金門周邊海域展開掃蕩，約在3點50分左右，海巡署第十二巡防區指揮部在雷達上發現小金門上林外海有大陸漁船越界滯留，立即通報3552艇及CP-1010、CP-1020等3艇前往查處。

▲海巡人員趕抵現場查處。（圖／記者林名揚翻攝）

掃蕩船隊到場後發現2艘大陸漁船「新OE4X9號」、「新OG0X3號」在上林一帶海域的海蚵養殖區，疑似在進行蚵苗吊掛作業，海巡隊員隨即靠船登檢，並當場查扣作業工具及蚵苗2萬多個，同時在針對4名漁船員量測體溫無異常，亦未發現豬肉及牛肉製品後，旋即將2艘漁船及4名漁船員押返料羅港。

副隊長駱天雄表示，目前4名船員已送往岸巡隊留置並實施隔離檢疫，檢疫期滿後且無染疫異狀，再進行偵訊調查，並依法進行裁罰程序。至於是否受金門養殖戶所託，才冒險往小金門外海的海蚵養殖場掛放蚵苗？駱天雄表示，由於海巡人員趕抵現場時，船員並未在蚵架上作業，仍待進一步調查釐清。

▲海巡人員靠船登檢，並針對4名船員量測體溫。（圖／記者林名揚翻攝）