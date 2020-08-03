轉降桃機旅客怒遭「軟禁4小時」！女立委介入痛罵　華信緊急回應了

▲旅客控轉降桃機機上枯等4小時！陳玉珍痛罵：官員腦袋進水 。（圖／記者林明揚攝，下同）



文／中央社

華信航空今天上午金門飛松山機場班機受天候影響，轉降桃園機場，中國國民黨籍立法委員陳玉珍表示，乘客機上枯等數小時；華信航空說，這是由於臨時無法找到遊覽車。

航班AE1264受颱風影響，上午11時在松機上空盤旋，11時50分抵達桃園國際機場，約下午3時40分旅客下機，傍晚6時到達松機。

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金門縣選出的陳玉珍表示，約80名乘客在機上等待時，航空公司未提供餐食、飲料或毛毯，她接獲陳情後，立即聯繫要求交通部民用航空局介入；下午4時多，航空公司才緊急調4部大巴士接駁民眾。

機上民眾陳情，航空公司什麼都沒提供，也不讓大家下機，沒任何應變措施。

陳玉珍表示，就算這航班是國內線，機上未供餐，但華膳空廚股份有限公司既然在3時30分緊急提供點心，為何不能提早2小時供應？

華信航空告訴中央社記者，班機轉降桃機後，等候松機天候好轉就飛回，但下午1時30分接獲天候報告，松機晚間6時前跑道能見度不佳、起降困難，基於安全，2時17分決定另安排遊覽車送旅客回松機。

華信航空說，臨時無法找到遊覽車，由台北安排遊覽車4時抵達桃機，載旅客回松機。

華信航空表示，桃機依規定區隔國際線與國內線轉降旅客，旅客須在接駁月台等候，為避免旅客吹風淋雨，特別安排留機上等候，並提供機上點心、飲料，這段時間機師也隨時廣播最新情況。

金門縣政府說，「非常痛心」乘客遭受的待遇；金門縣政府觀光處長丁健剛表示，將要求華信研擬補償事宜，給旅客合理說明與交代；華信航空說，這部分暫不回應。