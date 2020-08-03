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想玩離島行程！他查到3天2夜金門團　一看旅費「17萬3088元起跳」嚇呆

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發現有金門團3天2夜最便宜要17萬。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在正是暑假期間，在無法出國的情況下，民眾紛紛轉往國內「報復性旅遊」，離島也成為大量觀光客湧入的首選。就有網友在PTT的Gossiping上發文，說他最近想到離島玩，意外看到一個「私人飛機」的金門旅行團，三天兩夜最低要價17萬，忍不住問卦「三天兩夜金門團十八萬有人玩過嗎？」馬上引發熱論。

這位網友貼出好幾張網頁截圖，「最近想到離島玩，翻到一個網頁，三天兩夜金門遊，看到價錢有點驚嚇」，只見活動頁面主打董事長親自帶團，「『私人飛機』金門戰地風情、國寶傀儡戲、坑道快閃音樂會 三天兩夜尊爵之旅」，會造訪莒光樓、古寧頭戰史館、獅山砲陣地等觀光景點。

請繼續往下閱讀...

不過，驚人的是價格，而非行程多豪華。看看行程費用說明，上面寫明成團人數11人，選好飛機座位和客房搭配後就能看到費用。可以看到機上座位分成較貴的商務座（8位）和較便宜的沙發位（4位）；客房部分則入住昇恆昌金湖飯店，最便宜到最貴的是菁英湖景、金湖湖景、行政湖景客房。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲3天2夜要17萬起跳，讓網友也看傻眼。（圖／翻攝自PTT）

實際搭配下來，最便宜的是「沙發座搭上菁英湖景客房」，要價17萬3088元（皆為一人價格），而沙發座搭金湖湖景和行政湖景客房的價格，則分別為18萬1688元和19萬288元；旅費最貴的則是「商務座搭上行政湖景客房」，要價20萬5288，商務座搭菁英湖景和行政湖景客房的價格，分別是18萬8088元和19萬6688元。

另外，行程中還有「50位退役空姐、空少擔任旅遊秘書，全程照顧您、服務您」、「50位精挑細選的專業攝影師，為您全程拍攝精美照片」，吃的部分會到全福樓、復國墩新天地餐廳、浯州廚藝等知名餐廳用餐。

貼文一出，其他網友紛紛議論，「我去金門軍營玩了11個月」、「這個價位的公司其實不少，但我也是挺好奇怎樣能玩到18萬」、「18萬玩歐洲都是高級團了」、「18萬都可以跟團去冰島10天了」、「被限制出境的有錢人」、「這價格還去金門幹嘛」、「好慘，20萬元的預算砸在金門三天兩夜。」

就有人表示，這個價錢應該就是貴在私人飛機，「這貴的是私人飛機吧」、「幾乎都是飛機的錢吧」、「是頂規私人飛機，郭董也有」、「飛機就私人包機加金湖昇恆昌，全程茶來伸手型的服務，坦白說在旅遊業不算罕見」、「幫人分期繳私人飛機。」

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