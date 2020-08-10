老人申請健保補助訊息又瘋傳　雙北市府澄清「假消息」、民眾勿受騙！

記者蔡文鈴／綜合報導

網路資訊傳播發達快速便利，但也經常出現不少假資訊，混淆民眾視聽。近日網路流傳訊息，家中滿65歲的長輩可領健保補助金，不過地方政府澄清，此為「假消息」籲請民眾切勿輕信。

▲網傳老人可申請健保補助金，北市社會局籲請民眾勿受騙。（圖／台北市社會局提供）



一封流傳在社群媒體及Line訊息提到，「趕快通知爸爸媽媽爺爺奶奶，只要戶籍在台北市、新北市、桃園年滿65歲可到區公所帶身份證存摺辦理健保補助金，3224元，半年領一次，沒辦快去辦，已問公所確實能領，這是政府美意別忘了喔！」

不過，台北市社會局表示，此為「假消息」，老人健保補助由社會局主動審查，民眾無需另外申請。符合台北市老人健保自付額補助資格者，由社會局代為將補助款撥付給中央健康保險署(每人每月以第六類保險對象自付額749元為補助上限)，不會直接撥付補助款給長者。相關補助資訊可至社會局網站查詢

新北市社會局表示，此為「假消息」。如果長輩符合老人健保補助資格，市府都會用專函主動通知，長輩根本「不需要申請」，更不用拿存摺到公所辦理，全額補助者市府會幫忙代繳入健保局，若無法繳入健保局者，則會以轉帳方式匯入長輩指定的本人帳戶，「整年度」補助3324元至2萬元，並非是「每月」補助3324元至2萬元，請民眾勿受騙。

桃園市社會局針對老人健保補助規範，年滿65歲之受補助人無需提出申請，受補助人只需辦妥健保加保手續，社會局於每月10日前，將符合受補助資格之資料傳送予中央健康保險署，符合受補助人所屬投保單位之保險費辦理減免，每人每月補助749元為限。