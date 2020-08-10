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美國衛生部長訪台具3大層次意義　台美關係40年最佳狀態

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▲▼蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）

▲蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日傍晚率團抵達台灣，他搭乘美國空軍C-40B行政專機，機尾漆有美國國旗，這象徵美國官方身份正式訪問，具重要意義。熟悉外交事務黨政人士分析，本次阿札爾訪台具有三大層次的意義。

阿札爾本次訪問台灣，是1979年以來訪台層級最高，也是6年來首位訪問台灣的美方內閣官員；根據美國《總統繼任法》，衛生部長職位是美國總統繼位順序排名第12名，高於曾經來台參訪的能源部長、經濟部長等官員。

阿札爾的訪團搭乘的是美國空軍C-40B行政專機，特別的在於，它的機尾漆有美國國旗，這代表美國官方身份正式訪問台灣，具有象徵性意義。

對此，熟悉外交事務的黨政人士分析，此次阿札爾訪台，有三層意義：第一，這不僅展現台美關係確實是40多年來的最佳狀態，也是台美防疫合作的重要一步，「台灣模式」對於國際社會的貢獻，獲得國際間主流國家的正面肯定。

其次，這也顯示台灣和美國是彼此在「印太地區」的堅實夥伴，尤其在面對後疫情時代的共同的挑戰之下，透過醫療領域上的合作，展現出彼此的情誼。

第三，該人士指出，這次阿札爾的到訪，代表美國行政部門落實「台灣旅行法」的做法；對於台美之間的關係，期盼未來能夠持續透過台美高層交流，拓展更多元的雙邊合作。

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