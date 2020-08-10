體驗農特產！台中后里區辦蔬果文化季「蔬果DIY、抽平板電腦」8/15登場

▲台中后里區公所將於8月15、16日舉辦蔬果文化季。（圖／翻攝自FACEBOOK／后里區公所粉絲團）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

台中后里區公所日前宣布，為了提升蔬果農特產品的知名度，將於8月15、16日舉行后里區蔬果產業文化活動，地點位於月眉觀光糖廠，主題則是「蔬活后里、魅梨無限」。活動當天有各種體驗活動，除此之外，還邀請到梁文音及當地表演團體到場演出，讓民眾可以伴著音樂，認識后里蔬果農特產。

后里區位於大安溪與大甲溪之間，因為氣候宜人擁有豐富的資源，適合荔枝、香蕉和芒果等亞熱帶農作物在此生長，而種植的寶島甘露梨比日本的青梨大兩倍，是個適合農業發展的好地方。

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此外，這次活動后里區公所首次邀請歌手到場表演，包括情歌歌姬梁文音、吳申梅及當地表演團體，也規劃許多體驗活動，包括「幸運得主就是梨」及「蔬果創意DIY」，還不定時推出免費水果、果汁等。

現場還有舉辦「邀梨來品嚐」、「梨大無窮-梨王爭霸賽」及「魅梨無限」等表演節目，並推出抽獎項目，只要活動期間民眾在攤位消費累積滿500元可參加一次夾獎及抽獎活動，滿1000即可參加二次，有機會獲得機車、50吋液晶電視、平板電腦等多項好禮，讓民眾可以前往后里區遊玩，帶領當地的蔬果產業。