　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

體驗農特產！台中后里區辦蔬果文化季「蔬果DIY、抽平板電腦」8/15登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

我們想讓你知道…蔬活后里、魅梨無限！台中后里區辦蔬果文化季8/15登場「吃水果、抽大獎」體驗農特產 吃水果、抽大獎！台中后里區辦蔬果文化季8/15登場「魅梨無限」體驗農特產

▲台中后里區公所將於8月15、16日舉辦蔬果文化季。（圖／翻攝自FACEBOOK／后里區公所粉絲團）

▲台中后里區公所將於8月15、16日舉辦蔬果文化季。（圖／翻攝自FACEBOOK／后里區公所粉絲團）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

台中后里區公所日前宣布，為了提升蔬果農特產品的知名度，將於8月15、16日舉行后里區蔬果產業文化活動，地點位於月眉觀光糖廠，主題則是「蔬活后里、魅梨無限」。活動當天有各種體驗活動，除此之外，還邀請到梁文音及當地表演團體到場演出，讓民眾可以伴著音樂，認識后里蔬果農特產。

后里區位於大安溪與大甲溪之間，因為氣候宜人擁有豐富的資源，適合荔枝、香蕉和芒果等亞熱帶農作物在此生長，而種植的寶島甘露梨比日本的青梨大兩倍，是個適合農業發展的好地方。

請繼續往下閱讀...

此外，這次活動后里區公所首次邀請歌手到場表演，包括情歌歌姬梁文音、吳申梅及當地表演團體，也規劃許多體驗活動，包括「幸運得主就是梨」及「蔬果創意DIY」，還不定時推出免費水果、果汁等。

現場還有舉辦「邀梨來品嚐」、「梨大無窮-梨王爭霸賽」及「魅梨無限」等表演節目，並推出抽獎項目，只要活動期間民眾在攤位消費累積滿500元可參加一次夾獎及抽獎活動，滿1000即可參加二次，有機會獲得機車、50吋液晶電視、平板電腦等多項好禮，讓民眾可以前往后里區遊玩，帶領當地的蔬果產業。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
米克拉颱風襲來　全台22縣市明「停班停課」懶人包一次看
快訊／媽媽無預警「腦幹腫瘤破裂」病逝　王大陸悲痛發聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

滿滿牛肉羅宋湯喝到飽！台中超狂人氣牛排　炭烤龍蝦肉嫩鮮美

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…從3層面證實：一年可刮除1.56kg脂肪

全聯行銷出奇招！奇異果區兼賣罐裝果汁？原來是日本超紅「蓬鬆系洗髮精」

米克拉緊貼北上！暴風圈穿金澎今晚「強風豪雨」最猛烈　3階段降雨曝

美台建立另一WHO？ 李淳：可能性不大，但台灣是關鍵角色

快訊／米克拉發胖！「暴風圈擴大40公里」將進入陸地　9縣市炸豪大雨

完整更新／全台11日「停班停課」懶人包一次看　米克拉颱風襲來

【英語多益通】美國「退出」WHO英文怎麼說？

網傳新莊新北大道淹水！他驚呼「秒成滑水道」　水利局回應了

鐵齒男到金門服役！被白煙包圍一往前就「幫開路」　下秒竟有黑影衝向他

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

米克拉緊貼北上！暴風圈穿金澎今晚「強風豪雨」最猛烈　3階段降雨曝

美台建立另一WHO？ 李淳：可能性不大，但台灣是關鍵角色

快訊／米克拉發胖！「暴風圈擴大40公里」將進入陸地　9縣市炸豪大雨

完整更新／全台11日「停班停課」懶人包一次看　米克拉颱風襲來

【英語多益通】美國「退出」WHO英文怎麼說？

網傳新莊新北大道淹水！他驚呼「秒成滑水道」　水利局回應了

鐵齒男到金門服役！被白煙包圍一往前就「幫開路」　下秒竟有黑影衝向他

米克拉打亂交通！澎湖、金門航線明午前取消　探索夢號1300人馬祖行改花蓮

守夜被丟石頭！坦克車發出「叩叩聲」走進看差點摔下山...真相毛炸

快訊／米克拉持續增強！金門縣府宣布「11日停班停課」

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

男星結婚20年被爆「出軌美女演員」　疑牽手進飯店…經紀公司火速回應

迴光返照＝生命最後一搏！醫淚曝「極大反差」：又要看家屬一次次失去摯愛

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

遭珉娥指控是「旁觀者」！　雪炫被要求退出新戲《日與夜》…電視台回應了

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

生活熱門新聞

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

7歲妹生前最愛！新竹麥當勞破例了

可能又有雙颱！米克拉最快今生成發海陸警　風雨時程出爐

颱風假有機會放？米克拉海陸警齊發　吳德榮說話了

米克拉今晚撲金、澎！一張表看放颱風假機率

快訊／大轉彎！澎湖宣布「今晚停班停課」

米克拉甩雨彈　雙北18縣市豪大雨特報

今年第6號颱風家門口生成！海陸警齊發

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

即／熱帶低壓家門口生成　雷雨彈灌全台

女性友約電影放鴿子！散場巧遇卻笑了

更多熱門

相關新聞

保時捷自撞亡！駕駛是朝陽科大教授

保時捷自撞亡！駕駛是朝陽科大教授

台中8日發生連環車禍，一輛黑色保時捷遭追撞，所幸人無大礙，然而就在離開後不久，疑似因心臟病發，駕駛才轉個彎就失控自撞路樹，送醫急救1小時後不治。該名駕駛是49歲的朝陽科技大學教授，父親節當天去安親班接小孩放學，不幸發生悲劇。

亞洲街舞台灣資格賽300高手PK

亞洲街舞台灣資格賽300高手PK

盛唐遭停業2個月…門口貼公告：因故停診3天

盛唐遭停業2個月…門口貼公告：因故停診3天

環團上街訴求無煤零碳　環保署這樣說

環團上街訴求無煤零碳　環保署這樣說

Gogoro「神秘培訓中心」首度公開

Gogoro「神秘培訓中心」首度公開

關鍵字：

台中后里區公所后里區蔬果產業文化活動蔬活后里魅梨無限梁文音吳申梅

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面