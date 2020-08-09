蔡英文接見前日本首相森喜朗：全力支持明年東京奧運順利復辦

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。日本由前首相森喜朗率領黨派議員組成弔唁團於9日下午14時33分飛抵台北松山機場，並於16時入府晉見總統蔡英文。蔡英文致詞時表示，很遺憾東京奧運受到疫情影響而延期，希望在大家努力下，明年可以順利進行，屆時台灣政府會全力支持。

▲蔡英文接見「日本弔唁故李前總統訪台團」。（圖／翻攝蔡英文臉書直播）



本次訪台團，由前首相森喜朗率領，訪團包括：跨黨派「日華議員懇談會」會長、自由民主黨眾議員古屋圭司等7名國會議員；行程規劃上，訪團於9日上午從東京羽田機場搭乘包機飛往松山機場。

在森喜朗一行抵達台灣之後，第一個行程就是前往總統府晉見蔡英文。蔡英文在致詞時說，正直防疫期間，行程安排希望訪賓可以諒解，她也感謝森喜朗，當年李登輝卸任後，可以赴日本訪問，是因為他的努力。

蔡英文表示，這段期間跟各位貴賓一樣，很多台灣人民到台北賓館向李登輝表達敬意，李登輝帶領台灣走出威權統治成為民主自由國家，受到台灣人民感念感謝，「眾所周知，李登輝注重台日關係，卸任後也致力於促進台日友好，台日關係大幅提升，互訪人數跟好感度都成正向成長」。

蔡英文提到，她的推特有時候會以日文發文，且會得到日本網友迴響，「我前幾天上了日本雜誌封面，也讓我滿意外的」。她認為，這顯示台日關係，在網路跟現實生活上都有在深化當中。

蔡英文指出，在這次疫情當中，台日有很多官方合作，不論鑽石公主號、包機等工作，都一次次見證台日深厚友誼，接下來有兩位滯留在吐瓦魯的日本人，台灣也樂於提供協助。

蔡英文則藉著這個機會，她感謝安倍晉三首相，多次在各種國際場合、WHA替台灣仗義執言，目前疫情仍在擴散當中，希望台灣跟日本可以就疫情資訊可以分享，而疫苗研發，還有專家交流上，可以有更多合作空間。

蔡英文指出，疫情關係影響下，原本正在舉辦的東京奧運延期，很多朋友都非常遺憾，希望在大家努力下，明年奧運可以順利進行，到時候台灣人民跟政府會全力支持東京奧運順利舉辦。