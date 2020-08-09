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汽車等停紅燈「挑陰影躲太陽」！後方駕駛怒炸狂按喇叭…網笑：忘了選配冷氣

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記者徐愷昕／台南報導

有網友8日下午開車行經台一線新營段時，遇到一輛等停紅燈的轎車為了「躲太陽」，竟直接將停在橋下路中央陰影處，而後方一輛休旅車更是有樣學樣照做，讓該名網友看了直搖頭，大嘆「請問駕訓班有教兩位駕駛這樣停車嗎？」，長按5秒喇叭提醒後，怒將行車紀錄器PO上臉書《爆料公社》，引發熱議。

▲▼汽車也在躲太陽。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

▲有網友開車行經台一線新營段時，發現有汽車等紅燈也在躲太陽，忍不住按喇叭警示。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

請繼續往下閱讀...

台南一名網友8日下午2點43分開車行駛於台一線新營段，途中遠遠就看到前方路口已經轉為紅燈，但沒想到當他越開越靠近橋下時，卻發現右側停著一輛銀色轎車在「避陽」等紅燈，且此時一旁有輛休旅車經過，也一個神疑，有樣學樣跟著做，把車大喇喇停在陰影處，讓前方車道空了好一大段。

這名網友駕駛在後方目睹整個過程看傻了眼，直呼，「請問駕訓班有教兩位駕駛這樣停車嗎？」質疑怎麼有汽車等紅燈也要遮陽，遂向前方2車輛長按喇叭5秒提醒，此時休旅車才驚覺擋到用路人，趕緊向前移動。

這段行車紀錄器被放上臉書《爆料公社》後，引來網友撻伐，大家紛紛留言，「開車還怕曬太陽喔！？」、「欠檢舉」、「還自以為是在騎機車躲太陽呢？」，認為駕駛在路中央陰暗處臨停車，後方沒注意很容易撞上去，實在危險；對此，也有人開玩笑表示，「應該是平常騎機車習慣了」、「可能買車忘了選配冷氣」、「吸血鬼會開車？」、「車子忘了防曬」。

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