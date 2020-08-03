黑色賓士停車「三格當一格用」好任性！3.1萬人傻眼了：三寶不嫌少

▲黑色賓士停車，三格當一格引爆網友開批。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

開車出去玩，遇到這種車主絕對讓人氣炸！一名男網友在臉書《爆料公社》貼出2張照片，只見其他轎車都是把車停入車格裡，就有一位賓士車主相當特立獨行，直接把整輛黑色賓士橫跨三格停車位。三格當一格用的行為讓3.1萬網友怒炸開酸，「有錢就是任性」、「好鬧事的車主」、「屬螃蟹的吧～橫著的耶～」

這位男網友文中直批「這樣停車，完全不管別人要停哪裡。」因為黑賓士車主實在太任性，別人都是倒車或是車頭停入車格，賓士直接無視直的車格，當場路邊停車，車頭、車身、車屁股分別佔到一個車格，等於三個車位就沒了，一次佔好佔滿。

請繼續往下閱讀...

看到照片後，有3.1萬網友紛紛按讚、怒、大笑等心情，還有超過5500則留言開批，「這水準開這種車，真替車子感到悲哀」、「格子直的停橫的，也是厲害」、「誰來給它包夾，讓他出不去」、「三寶永遠都不嫌少」、「你看這個人好可憐，開車卻看不懂停車格的設計」、「這停車方式94狂。」

黑色賓士車主「霸氣」的行為，也引來網友一陣狂酸，「有錢是可以任性……但雙B滿街跑，尤其照片中這款，估計還在貸款中」、「故意要佔車位的啦」、「這樣停車，像極了愛情」、「這應該是自動倒車系統錯誤變成路邊停車，趕快回原廠送修檢查一下」、「該不會用自動停車，然後變成這樣吧？」