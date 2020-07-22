砂石車前陰影等紅燈…騎士遭撞輾「拖行10m困車底」！驚恐狂拍車身躲死劫

▲老翁騎車行經大同路三段時，遭綠燈起步的砂石車撞上拖行。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區22日上午6時許，一名老翁騎機車行經大同路三段時，在一處路口停等紅燈，燈號轉為綠燈時卻遭後方一輛砂石車從後撞上，老翁當場卡在機車車底，砂石車第一時間未發現撞到人，老翁不斷拍打車身後，才趕緊停車，所幸老翁救出後無生命危險，警方已著手進行調查事故原因。

據了解，陳姓老翁（74歲）於上午6時41分騎機車行經事發路口時，在一處陰影停等紅燈，綠燈起步時遭到後方砂石車直直撞上，老翁當場被卡進車底，連人帶車被拖行約10公尺，老翁第一時間立即拍打車身，黃姓砂石車駕駛（50歲）這才驚覺撞到人趕緊停車，趕緊解釋是車身太高沒看到機車才會撞上，並立刻報警求助。

▲警消獲報到場，立即協助老翁脫困將他送醫。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，動用救援器材協助陳翁脫困，所幸他僅有手腳擦挫傷，意識清醒送國泰醫院救治後無生命危險。警方已在現場進行拍照採證，透過酒測排除雙方酒駕，將調閱監視器釐清事故原因及肇事責任。

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