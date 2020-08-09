直擊綠色人行道「尷尬新用途」　他質疑：484失敗政策...網風向一面倒

▲原po經常撞見車輛違停。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

為了降低車禍率，台北市自2010年起，在巷弄內標劃「標線型人行道」，然而一名網友卻經常撞見車輛違停的情況，氣得拍照檢舉，他也不禁想問，「綠色人行道是不是錯誤政策？」

他在PTT發文提到，「標線型人行道」是利用綠色柏油劃設成人行道舖面，供行人通行，優點就是省錢、省工時、可以大量劃設，但缺點也顯而易見，常常變成汽車停車場，讓許多車輛違規停放。

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經常直擊車輛違停綠色人行道的他，將畫面拍好拍滿，一口氣狂貼23張佐證，氣噗噗直呼「大家汽車停爽爽，從來也沒有警察主動開單過，違規者罰錢也沒在怕，行人管他去死，我停車方便最重要，台灣人根本沒有人把人行道當作一回事！有沒有標線型人行道是失敗政策的八卦？」

▲雖然不乏違停的情況，但大部分網友很直持這個政策。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民認為，其實政策立意良善，主要還是跟人民素質有關，「平行世界嗎？這政策是畸形台灣變通，而且滿意度明很高，街道走起來舒適多了」、「滿意度很高，停上面恥力要很夠，我猜被檢舉機率很高」、「我覺得這政策很好，我有在騎Youbike，很少碰到有人敢沒品停綠線上」、「紅線會停的更誇張」、「綠色人行道反而比較不敢違停」。

值得一提的是，若駕車違規行駛人行道者，將處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰；而違規臨時停車者，則處300元以上、600元以下罰鍰；至於違規停車者，處600元以上、1200元以下罰鍰。