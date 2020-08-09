颱風爆發期來了！薔蜜快速北上　全台連下3天「雨勢最明顯時間」出爐

▲氣象局觀測，薔蜜今晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東方570公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

颱風爆發期來了！今年第5號颱風「薔蜜」生成，天氣風險公司分析師謝翔宇今天（9日）表示，薔蜜快速北上無影響，但低壓帶北抬過程中，由於熱帶擾動接近台灣南部，預估也會為南高屏地區帶來滿大的累積雨量，目前預估影響最明顯的時間點在周一下半天到周二全日。中央氣象局預報，周一至周三全台有雨，其中南部、東南部周一、周二並有局部大雨或短時豪雨發生機率。

氣象局表示，原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，已於今凌晨2時發展為輕度颱風薔蜜（Jangmi，南韓命名，意即薔薇）。氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，8月起至今才9天，西北太平洋已有3個颱風生成，其頻率遠高於氣候平均值，若非「颱風爆發期」，何時才是？

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謝翔宇在臉書指出，薔蜜正快速地朝向北方、也就是琉球群球的方向移動，目前強度在輕度颱風的下限，7級暴風半徑為80公里，雲系呈現東強西弱的外貌，因此對台灣並沒有明顯影響；反而是因為颱風外圍的下沉氣流影響，今各地都會是多雲到晴的好天氣。

▼薔蜜將直撲朝鮮半島。（圖／氣象局）



謝翔宇說，在薔蜜颱風快速北上同時，在菲律賓西側也有熱帶擾動正在發展，並且有往北方移動的趨勢；在低壓帶北抬的過程中，預估在周一開始西半部和山區午後雷陣雨的機會變高，部分單點地區可能會有短時較大雨勢發生。

謝翔宇提醒，而同時由於熱帶擾動接近台灣南部，預估也會為南高屏地區帶來滿大的累積雨量，目前預估影響最明顯的時間點在周一下半天到周二全日，中部以南會有滿多的累積雨量；而苗栗以北則是有午後雷陣雨發展，也會帶來短時較大的雨勢，在周二各地的雨勢應該會相當有感，請各位朋友要多加留意了。



謝翔宇表示，周三起太平洋高壓往西延伸，台灣附近由偏南風轉為偏東風的環境，由於水氣仍多，西半部午後雷陣雨的機會增加；這幾日的午後雷陣雨都有短時較大雨勢的機會，要特別提防大雨中視線不良，小心交通行車安全，戶外活動的朋友們也要留意閃電雷擊的危險，非必要請勿在天候不佳時從事戶外活動。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，薔蜜朝北前進，對台灣天氣沒太大影響，但這兩天基隆北海岸、東半部及恆春半島要注意長浪發生；今各地多雲時晴為主，清晨至上午中南部沿海地區有零星降雨，午後雷陣雨較少，以山區和南部近山區平地為主。

葉致均分析，周一低壓帶往北移動影響到周三，其中周一、周二影響較嚴重，中南部和東南部整天有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短時豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周三水氣稍減少，但各地天氣仍不穩定。

葉致均說，周四至周六太平洋高壓西伸，各地天氣恢復穩定，但南部和東南部仍有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

氣象局觀測，中西沙島海面另有一個低氣壓，向北北東緩慢移動，未來是否會進一步發展，甚至變成熱帶性低氣壓？葉致均分析，該系統移動速度很快，目前來看發展機率沒很大，但低壓帶內可能有中小尺度對流發展起來，仍要持續觀察。