快訊／9天生3颱！5號颱風薔蜜報到 　全台連下3天時間曝「豪雨熱區出爐」

▲氣象局觀測，薔蜜今晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東方570公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

9天生3颱，今年第5號颱風報到！中央氣象局表示，原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，已於今天（9日）凌晨2時發展為輕度颱風「薔蜜」（Jangmi，南韓命名，意即薔薇）。氣象專家吳德榮提醒，周一至周三西南氣流通過台灣附近，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率。

氣象局觀測，薔蜜今晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東方570公里海面上，以每小時38轉45公里速度向北進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。

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氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，薔蜜朝北前進，對台灣天氣沒太大影響，但這兩天基隆北海岸、東半部及恆春半島要注意長浪發生；今各地多雲時晴為主，清晨至上午中南部沿海地區有零星降雨，午後雷陣雨較少，以山區和南部近山區平地為主。

▼葉致均說，薔蜜朝北前進，對台灣天氣沒太大影響，但這兩天要注意長浪。（圖／氣象局）

▼氣象局觀測，中西沙島海面另有一個低氣壓，未來是否會進一步發展，還要再觀察。（圖／氣象局）

葉致均提醒，周一低壓帶往北移動影響到周三，其中周一、周二影響較嚴重，中南部和東南部整天有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短時豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周三水氣稍減少，但各地天氣仍不穩定。

葉致均說，周四至周六太平洋高壓西伸，各地天氣恢復穩定，但南部和東南部仍有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

氣象局觀測，中西沙島海面另有一個低氣壓，向北北東緩慢移動，未來是否會進一步發展，甚至變成熱帶性低氣壓？葉致均分析，該系統移動速度很快，目前來看發展機率沒很大，但低壓帶內可能有中小尺度對流發展起來，仍要持續觀察。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今年第5號颱風薔蜜已於今晨2時被命名，8月起至今才9天，西北太平洋已有3個颱風生成，其頻率遠高於氣候平均值，「若非颱風爆發期，何時才是？夠了！一個『颱風爆發期』的預報從6月至今，竟能改口5次之多；拜託！別再說『還要等到9月』了。」薔蜜是8月第三個颱風，8月1日則有3號「辛樂克」和4號「哈格比」雙颱生成。

吳德榮指出，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，今薔蜜快速北上，通過台灣東側海面，周一直撲韓國；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模擬亦顯示，其路徑離台灣皆有段距離，不致有直接影響。

吳德榮表示，不過，周一至周三西南氣流通過台灣附近，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率，一般西南氣流影響最大的地區會在迎風面的南部、中部；周一、周二因其中伴隨低壓環流，其強度及位置會改變降雨的強度及區域，應特別注意氣象局發布的即時訊息及特報；周四至周六恢復為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的天氣。