點炒文蛤變便宜貨！他吃一半抓包...海產店神回：看比較肥才給你

▲點炒文蛤變赤嘴，原PO氣炸了。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

到底誰有理？有網友8日中午到台西某海產店用餐，點了一盤200元的「炒文蛤」，怎料端上桌後愈看愈不對勁，吃到一半才發現是價格較便宜的「赤嘴」。經詢問，店家承認盤內的是赤嘴，卻沒有一句道歉，還回說「看赤嘴比較肥才給你」，讓他聽了超傻眼。

原PO在臉書社團「爆料公社」指控，他特地到台西某海產店吃文蛤，店家卻偷偷把赤嘴當文蛤送上桌，「店家欺負外來客，點了一盤『炒文蛤』200元，端上來後覺得不像文蛤，有點怪怪的，吃到一半看到隔壁桌的文蛤，才發現真的不一樣！」

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原PO氣憤表示，他發現兩桌的文蛤天差地遠，立刻上網查詢，這才發現他們吃的是「赤嘴」，價格比文蛤便宜很多，「我們叫了服務生來問，服務生承認那是赤嘴沒錯，但辯解說因為赤嘴比較肥，才給我們赤嘴，但完全未詢問過我們的意願！」

▲原PO瞥見隔壁桌的文蛤，直覺不對勁。（圖／爆料公社）

當下原PO抗議，「我們點的是文蛤，價目表上面秀的也是文蛤的價錢」。不過，店家不願作任何處理，也沒有一句道歉，讓他氣得決定把過程PO上網，希望廣大網友能夠評評理。

許多內行網友看完，紛紛留言表示，「赤嘴殼較厚、肉較少、鮮味也較少，所以一般市場比較少看到，大多都是拿來煮湯」、「赤嘴口感根本比不上文蛤，輸太多了，而且它菜單明明就有赤嘴，為何不把蛤類全部改成赤嘴就沒爭議了？」、「赤嘴熱炒九層塔、米酒雖然比文蛤好吃，但店家擅自換菜色母湯」。

▲也有網友認為，菜單上是寫「炒蛤仔」，但沒說是哪種蛤，才讓店家有機可乘。（圖／爆料公社）

對此，店家也親上火線回應，「這位客人沒有預約，所以本來是沒有位置可以用餐的，後來喬出一個位置後，也告知用餐速度要盡快，因為先把後面訂桌客人的位置讓出，但他捫（原PO）點餐拖拖拉拉，我怕影響到後面訂桌的客人。」

店家強調，「事前有先告知文蛤不肥美，建議食用野生赤嘴（這個時期比較肥美），後來這位客人看見別桌客人有上文蛤，他向服務生詢問，服務生也重複同樣的話，也因為客人已經食用完一半的赤嘴，所以我們不好收回食物，但有親自、持續道歉。希望大家不要聽從個人主觀意見，而放棄食用我們好吃又有特色的料理唷！」

不過，大多網友聽完不領情，反而留言質疑，「問都沒問就自己換，這是該有的SOP嗎」、「要換赤嘴可以，但要先詢問過客人吧」、「我點文蛤就是要吃文蛤，管你赤嘴有多貴，沒有經過客人允許就是不對，有什麼好爭的？難道我點炸雞，你給我滷雞腿便當，我就必須要接受？」、「赤嘴比文蛤便宜很多欸，文蛤一斤80、90，赤嘴上次我去買兩斤100」掀起熱議。

▲店家現身回應，但大多數網友不領情。（圖／爆料公社）

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