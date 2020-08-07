▲ 防疫情再起！新北民政局拍60秒短片，教新兵役男防疫4大招。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

近日國內出現多起新冠肺炎境外確診個案，全台陷入警戒，新北市民政局特別製作《入伍防疫‧你我有責》60秒短片，由替代役藝人陳奕擔綱演出，宣導兵役體檢、抽籤、出境調查及親友接送等4大入伍前注意事項，除深化役男入營疫情防治觀念，也希望幽默風趣的劇情能讓役男在入營前減輕壓力，安心服役。

民政局長柯慶忠表示，全球疫情日趨嚴峻，有復燃再起跡象，儘管國內疫情相對穩定，仍要注意疫情反撲可能，隨時保持警戒，面對下波疫情來襲時才能快速管控。

柯慶忠說，防疫沒有假期，民政局與各公所除持續堅守第一線落實國人居家檢疫工作，在役男徵兵處理過程中也實施高規格防疫措施，如役男至體檢醫院徵兵檢查時，要求全程配戴口罩、量測體溫，工作人員也於現場主動引導役男拉開檢查間距、分散科別以完成檢查。

此外，區公所在辦理兵種抽籤時，除視情況將場地移至戶外，也限制每場人數、拉大座位距離，更有公所連抽兵種也改用夾子抽籤，保護役男及代抽家長們的健康安全。

兵役徵集科長張秀玲提醒，防疫期間請役男親友們儘量避免赴車站送行，以免人潮群聚，如須送行也請保持適當社交距離；另役男如因出境期限屆滿，及經核准出境至第三級警告國家地區而受疫情影響無法返國者，也可檢附相關證明，向戶籍地區公所申請轉報市府核准延期返國。

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