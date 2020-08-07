記者郭世賢／新北報導

一年一度的父親節即將到來，新北市政府警察局局長陳檡文特別在7日上午父親節前夕，親自到各單位向所有警察爸爸致意，為慰勉平時辛苦付出的同仁，局長陳檡文特別準備按摩枕及行動電源，幫警察爸爸們充電加按摩，希望在辛苦執勤後，同仁能好好放鬆，緩解平時辛苦工作之壓力，祝福他們父親節快樂！

▲ 警察爸爸父親節快樂，新北警長陳檡文暖心送禮表敬意。（圖／新北市警察局提供，下同）

陳檡文表示，警察同仁平時需日夜輪班，而且肩負維護社會治安之使命，各項治安、交通之勤業務繁重，工作備極辛勞，很少有時間陪伴家人，父親節當日仍有許多同仁犧牲與家人共度佳節的機會，在崗位上戮力從公，因此特別致贈小禮物慰勞同仁，向辛苦的警察爸爸們，致上最高的感恩與敬意。收到小禮物及暖心賀卡，同仁們深刻感受局長的關懷和溫暖，為嚴肅的警局增添了幾分溫馨及感動。

警察局長陳檡文除致贈小禮物，祝福各位警察爸爸平安健康外，亦勉勵每位同仁繼續為新北的治安、交通、為民服務工作努力，如同父親一樣堅毅地守護著每一個家庭、每一位善良市民，共同打造「簡政便民」、「行動治理」樂活宜居的城市！

「美麗最大的祕密」

▲▼ 警察局長陳檡文特別準備按摩枕及行動電源，希望在辛苦執勤後，緩解平時工作壓力。