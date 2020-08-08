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美擬售台4架海上衛士無人機　回顧川普4年對台軍售「總額近4000億元」

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▲▼美軍MQ-9收割者偵察機。（圖／路透社）

▲美軍MQ-9無人機，「海上衛士」為其海軍版本。（圖／路透社）

政治中心／台北報導

美國政府消息人士透露，美國打算首次出售台灣至少4架先進的「海上衛士」（SeaGuardian）偵察無人機，包括備用料件、訓練和地面設施等，軍售總額約6億美元。回顧總統蔡英文自2016年上任以來，加上此次的偵查無人機，川普政府對台軍售共約132.74億美金，約新台幣3980億元。

根據《路透社》6日報導，美方6名熟悉此筆軍售案的消息人士稱，美方打算將「海上衛士」無人機售予台灣，該機型航程可達6000海里（約11100公里），遠超過台灣軍方現役無人機的160英里範圍。

報導指出，4架無人機，加上地面站、備用料件、訓練和其他支援，總費用約為6億美元（約新台幣176.26億元）。此外，合約上可能還會附註台灣未來可以採購更多架無人機。

▲▼蔡英文上任後「美對台軍售」列表。（圖／記者許立昕攝）

▲蔡英文上任後「美對台軍售」列表；2020年7月再增加總額為6.2億美元的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，以及7日傳出總費用約為6億美元的4架「海上衛士」（SeaGuardian）偵察無人機。（點圖可放大／記者許立昕製作）

回顧過去川普政府對台軍售案，自蔡英文上任以來的歷次軍購資料顯示，從2017年開始，美國對台軍售14.2億美元，約新台幣433億元。內容方面，包括50枚HARM反輻射飛彈、56枚聯合距外武器（JSOW）空對地飛彈、46枚MK48魚雷、16枚標準二型（SM-2）飛彈及備份組段及技術支援。

此外，還有168枚MK54輕型魚雷轉換套件、四艘紀德級驅逐艦AN /SLQ-32（V）3電戰系統性能提升，以及SRP偵蒐雷達後續維持、MK41垂直發射系統，其他項目的後續維修、人員訓練等項。

在2018年時，美國對台軍售3.3億美元，約新台幣101億元，這包括F-16戰隼戰鬥機、F-5戰鬥機、C-130運輸機、IDF經國號戰機等戰機系統備件與航空系統。

接著，2019年時，美國對台軍售共107.24億美元，約新台幣3217.2億元。其中，那一年的4月份，公布美國路克基地F-16戰機飛行員訓練及後勤維護續約，這部分共有5億美元，約新台幣150億元。

在2019年7月時則公布，108輛M1A2T艾布蘭主力戰車、14輛M88A2裝甲救濟車、16輛M1070A1 重裝備運輸車、16輛M1000 重裝備運輸板車、250枚FIM-92刺針便攜式防空飛彈、122把白朗寧M2重機槍、216把M240通用機槍，以及相關設備與支援設備。這部分共22.24億美元，約新台幣667.2億元。

2019年8月份再次確定對台軍售案，共66架F-16 V型戰機（Block 70型）、奇異公司F110發動機（75具），及相關裝備與支援，這部分共80億美元，約2400億新台幣。

到了今年5月，美國國務院宣布批准對台軍事銷售，將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元（約台幣54億元）；7月再出售6.2億美元（約新台幣182億元）愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案。

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