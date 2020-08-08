美有意售台MQ-9B「海上衛士」　張競分析無人機運用與盲點

▲美軍MQ-9無人機，「海上衛士」為其海軍版本。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國政府消息人士透露，美國打算首次出售台灣至少4架先進的MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）偵察無人機，包括備用料件、訓練和地面設施等，軍售總額約6億美元。對此，中華戰略學會研究員張競也分析在無人機應用上，需注意的配套以及盲點，才能充分發揮戰力。

張競針對海上衛士分析，首先是該機所配備之偵搜感測系統與掛儎武器種類及性能將決定其基本戰力高低；其次與該機配套之任務指揮管制通信能量，以及後勤整備與任務支援作業能量，將嚴重影響其實質戰力水準。

張競強調，該型機能否充份發揮作戰效能，必須建立完整配套能量，就像超跑必須在理想道路環境上，才能展現性能是相同道理；所以軍售價款只是部份投資預算，還有其他配套成本亦須審慎考量，否則就有可能讓該型機無法匹配其他作戰條件，致使英雄無用武之地，或是無法充份發揮戰力。

根據張競於《空軍軍官》雙月刊第212期撰文指出，無人飛行載具在作戰運用上，必須仰賴更為複雜指揮管制系統，因在遂行任務時，無法脫離管制單元不斷給予各項指令，所以考量任務管制支援系統需求，整個無人飛行載具任務系統複雜性，確實是項遭人忽視之投資要項。

▲海上衛士的航程，遠超過國軍現役的無人機。（圖／U.S. Air Force）



依據以往戰史顯示，無人飛行載具進行攻擊時，特別是在人口密集區域，產生誤擊誤傷比例相當高，當閱讀戰果鑑定報告後，也會造成操作人員心理重大衝擊，所以儘管操作人員不在飛機上，但不代表不會產生心理創傷。

MQ-9B「海上衛士」翼展長24公尺，機身長11.7公尺，有效裝載量達2155公斤，最高飛行高度為平均海平面上4萬英尺（約1萬2200公尺），最長續航力達35小時，最大速度為每小時200海里以上真空速（KTAS），航程可達6000海里（約11100公里），遠超過台灣軍方現役無人機的160英里範圍。

►最強護髮一抹超柔順