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「3星座」下週運勢看漲！第一名「事業和桃花」都旺翻

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▲8月8日～8月14日十二星座運勢出爐。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）▲再加碼！感情最旺的是「摩羯座」、工作最旺「雙魚座」、財運最旺「金牛座」。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲星座專家Amanda解析8月8日～8月14日十二星座運勢。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

實習記者劉雪兒／綜合報導

知名星座專家Amanda在《命運好好玩》節目上，解析8月第二週（8～14日）十二星座的最新運勢，其中摩羯座、雙魚座、金牛座在未來一周的運勢都是5顆星，只要提早部署，感情、工作以及財運都能掌握住。值得一提的是，本週摩羯座事業和桃花都很旺，金牛座投資會有收獲。

★★ 2顆星

請繼續往下閱讀...

處女座：事務繁重，可能會忙不過來，所以需要自己先規劃好行程，比較能夠有效率的完成工作。

天蠍座：認人不清，誤判情勢，所有身邊的人有一些建議想法的時候，要去分辨對方到底是真心的，還是只是讒言。

天秤座：可能出現朋友借錢周轉的情況，一旦答應幫忙，必須抱持一種「有去無回」的想法。

▲▼貓,喵星人,貓咪,疲勞,過勞,累,睡覺,睡眠,失眠（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲處女座的朋友本週事務繁重。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

★★★ 3顆星

牡羊座：買東西容易買到好的，或想要的東西，但是收到帳單的時候，還是會有一點心痛。

獅子座：雖然生活當中，有一些煩心的事情，但是透過知心的好友，可以撫慰心靈。

天秤座：有一些運動的時候，一定要做好暖身，預防運動傷害。

★★★★ 4顆星

巨蟹座：有機會在家庭當中做一些決策，不管是生活起居或孩子的教育，都能夠掌握大權。

雙子座：工作非常的多，但是能藉此發揮自己最佳的效益，順利的完成工作。

射手座：跟另外一半的關係可以更加親密，享受甜蜜的時光。

▲▼用餐，吃飯，情侶用餐，情侶吃飯，夫妻。（圖／取自免費圖庫stocksnap.io/／Photographer:Brodie Vissers）

▲射手座的朋友本週和另一半關係更甜蜜。（圖／取自免費圖庫stocksnap.io/／Photographer:Brodie Vissers）

★★★★★ 5顆星

摩羯座：個人魅力將會綻放極致，不管是感情方面的桃花，或是工作上面的人緣桃花，都會非常的好。

雙魚座：特別是事業方面，如果提前部署的話，可以有非常好的「掌握先機」的這樣一個機會。

金牛座：過去的投資來到一個收穫的時刻了，口袋滿滿。

▼再加碼！感情最旺的是「摩羯座」、工作最旺「雙魚座」、財運最旺「金牛座」。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲8月8日～8月14日十二星座運勢出爐。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）▲再加碼！感情最旺的是「摩羯座」、工作最旺「雙魚座」、財運最旺「金牛座」。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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