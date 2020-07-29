渣夫搞外遇！她「大整私密處」復仇　拿贍養費跟ABC男痛快啪

▲女病患要求做私密處最大範圍手術。（示意圖／記者李佳蓉攝）

實習記者劉雪兒／綜合報導

婦產科醫師陳保仁在節目分享「私密處整形」話題，談及從醫以來印象最深刻的經驗。他表示，有位女病患婚姻出狀況，上門不止要求做緊實手術，就連大小陰唇都要切，就是要做「全套大包裝」的意思，讓他非常的不解，於是詢問原委之後，才知道這是「復仇」的一環，讓他感慨表示，「我回去要對我老婆好一點」。

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▲女病患要求做「全套大包裝」，範圍非常大。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



陳保仁在《命運好好玩》透露，女病患5年前來的時候已經是離婚的狀態，20歲時候嫁給富二代老公，公婆都沒有很喜歡她，但她還是很認真持家，最後成功扶起整個家業，沒想到老公就開始「吃喝納涼」，外面有很多分部的「朋友」。

▲大老婆聯合小三和小四執行復仇計畫，成全老公跟小五。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



她剛開始抱持著，「好，就讓老公去，只要有回家就好」，直到40歲那年就突然想通了，決定組「復仇者聯盟」，聯手小三和小四執行「分手計畫」，讓老公誤以為她們願意放手讓小五，沒想到對方真的上當了，還支付了一大筆的贍養費，而她就開始拿這筆錢過生活，還過得非常好。

▲陳保仁心理敬畏這名女病患，一邊又感嘆說，「我要對我老婆好一點，太恐怖了！」（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



陳保仁接著問，「為什麼要急著做？你人生下一步可以有更好的抉擇」，結果這位外表非常和平的中年婦女客氣的回答說，「我要把老公留在我身上的所有東西，通通切割掉」。後來陳保仁還是按著要求，幫她做得非常「緊」。

事隔兩年後，得知她已經將事業都差不多整理，準備到國外開始過新的人生，且期間也交了ABC男友，日子過的非常好。後來咨詢師也聯絡上這名女病患，她透露，「前兩次比較痛，後面都蠻好的」。