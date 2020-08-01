「3生肖」未來一周運勢沖天！屬兔桃花大開、屬馬「有財神跟著」可買彩券

▲命理專家湯鎮瑋分析十二生肖未來一周運勢。（圖／翻攝自命運好好玩官方頻道）

實習記者任珈萱／綜合報導

迎接新的一週，各位的運勢如何呢！知名命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》分析8月1日～8月7日的十二生肖最新運勢，屬虎的朋友，運勢5顆星，工作上有機會獲得豐厚的進帳，投資也有好消息。

8月1日~8月7日十二生肖的運勢：

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★：蛇、雞、牛

運程滯礙，調整狀態，這周開始好像找不到目標，對很多事情充滿悲觀，人際關係和事業上的壓力和事情特別多，所以反而要沉潛自己，什麼事情都不要做，休息和睡覺就對了。

★★★：豬、兔、羊

天喜降臨，桃花洋溢，尤其人際方面，會發現有一些誤會，被解釋清楚了，或是交新朋友，可以透過介紹，也會有好的機會。

▲屬蛇、雞、牛未來一周多休息，之後再開始努力衝刺！（圖／Pexels）

★★★★：猴、鼠、龍

事業吉星，耕耘有獲，這周好好打造事業，或是找工作，為自己衝一波；下半年開始，立秋節氣時會發現好的機運，好的升遷運，讓你事業上，人脈通錢脈得運氣，都會在這周發生。

★★★★★：虎、馬、狗

得財順利，滿載而歸，財運方面工作上有機會獲得豐厚的進帳，投資也有好消息，感覺都是笑嘻嘻的，財神也跟著你；如果要買不動產的朋友，這禮拜可以多留意一些訊息。

另湯老師也加碼桃花最旺是「屬兔的朋友」、財運最旺是「屬馬的朋友」、事業最強是「屬猴的朋友」。

▲屬虎、馬、狗可以考慮投資。（圖／pixabay）