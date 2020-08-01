「3星座」下週桃花、財運齊開！　第一名「人脈通錢脈」好運到爆

▲8月1日～8月7日十二星座運勢出爐。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



實習記者劉雪兒／綜合報導

知名星座專家Amanda在《命運好好玩》節目上，解析8月第一週（1～7日）十二星座的最新運勢，值得一提的是，射手、處女以及天秤座在未來一周的運勢都是5顆星，只要把握好機會，人脈、愛情、財富、以及事業都會找上門！

★★ 2顆星

請繼續往下閱讀...

牡羊座：一週內可能身體微恙，必須要注意健康狀況，萬一陣的不舒服，一定要盡早看醫生。

摩羯座：財務和投資方面，務必更謹慎規劃。

獅子座：工作上太順利，或者桃花運太旺，因此容易招人嫉妒，未來一週可能遭到惡言攻擊的機會。

▲8月第一週的運勢不太順利，務必小心留意。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



★★★ 3顆星

雙魚座：不妨趁這幾天好好待在家，調養身心靈。

金牛座：常因「想太多」而束縛，勇敢一點可以讓你有更好的表現。

巨蟹座：最近非常忙碌，建議做好行程規劃，這樣會更有效率。

▲即便很忙，也要抓緊時間好好休息，調養身心靈。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



★★★★ 4顆星

天蠍座：來個小旅行，讓自己有機會好好放鬆。

雙子座：在工作場合展現溝通能力，適合當意見領袖。

水瓶座：雖然工作忙碌，但有機會還是要忙裏偷閒，抱持好心情。

▲天蠍座、雙子座、水瓶座的運勢都還不錯，記得來個小旅行，好好放鬆。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



★★★★★ 5顆星

天秤座：經營好人脈可以帶來財富，要把握機會。

處女座：單身人士可以留意周圍，可能會出現令你心儀的對象，而有另外一半的人，感情會非常穩定，連周圍的人也非常羨慕你們的戀情。

射手座：透過合作事業或個人努力，將在職場上綻放光芒。