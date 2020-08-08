　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

高一新生軍訓操練突昏倒狂嘔！　送醫後「熱射病」死亡...網友：活生生被熱死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高一新生軍訓後死亡。（圖／翻攝自南方都市報）

▲高一新生軍訓後死亡。（圖／翻攝自南方都市報）

記者劉亭／綜合報導

湖南省常德市一名高一王姓新生4日參加軍訓，訓練到一半突然感到不舒服，之後當場暈倒並且嘔吐，之後學校雖然緊急將他送醫，但仍因「熱射病」不幸死亡。王姓少年母親痛訴，學校沒有妥善處理。

根據觀察者網報導，王某某4日下午4時許與同班同學一起進行訓練，但因為身體不舒服，教官允許其在樹蔭休息。教官稍後來詢問王某某身體狀況，在起身時突然暈倒並且嘔吐。

王某某母親透露，4日下午5時許接到校方通知，孩子正在醫院搶救，但她感到現場時，只有一名高年級學生在場，校方也沒有及時繳費，導致孩子無法得到及時救治。

▲高一新生軍訓後死亡。（圖／翻攝自南方都市報）

▲該校高一新生軍訓狀況。（圖／翻攝自微臨禮）

該校工作人員回復，當時有包括2名教師在內共3人一同前往醫院，醫院對該生的搶救及時，不存在繳費後再救治的說法。臨澧縣教育局2020年8月5日通報，王某某死於熱射病（一種重度中暑），臨澧縣教育局目前已啟動相關調查程序，並表示會全力做好善後事宜。

根據微臨禮微信號，臨澧縣第一中學1380名新生開始了高中生涯的第一課——軍訓。此次軍訓為期10天，新生們將系統學習佇列訓練、跑操訓練、內務整理等內容。教官向同學們詳細講解軍訓的動作要領、注意事項等，挺拔的軍姿、整齊化一的動作讓新生們羨慕不已，更激發了他們的學習熱情。

看了新聞之後，許多網友紛紛留言，「就不應該存在軍訓這種毫無意義的活動[愛你]白白折騰人」、「根本就不該有」、「說的那麼專業熱射病！就是最嚴重的中暑！活生生被熱死了！軍訓非要選最熱的伏天嗎？我上學的時候體育課天天被數學語文英語老師霸佔！軍訓卻往死裡整」。

►戴口罩更要保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭月娥次子留學哈佛！受美制裁影響　未來恐無法再入境

急著娶老婆！他花67萬飛越南3度相親…「對方媽媽不喜歡」下場超悽慘

香港確診人數破4000　日增新冠肺炎69例疫情未消

陽光面對美國制裁　林鄭月娥：本人不嚮往到「這個國家」

臉書禁止林鄭等官員使用部分功能！以遵守美國制裁法律

美制裁11名中港官員　胡錫進：未來3個月還會出更多牌

小鵬汽車赴美申請上市　融資額未定

禁止損害「五星旗」尊嚴　陸人大會議擬修《國旗法》

港府批美方制裁「卑劣無恥」　支持中央採取反制措施

古蹟不敵豪雨！　西安明秦王府城牆坍塌4人受傷

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

林鄭月娥次子留學哈佛！受美制裁影響　未來恐無法再入境

急著娶老婆！他花67萬飛越南3度相親…「對方媽媽不喜歡」下場超悽慘

香港確診人數破4000　日增新冠肺炎69例疫情未消

陽光面對美國制裁　林鄭月娥：本人不嚮往到「這個國家」

臉書禁止林鄭等官員使用部分功能！以遵守美國制裁法律

美制裁11名中港官員　胡錫進：未來3個月還會出更多牌

小鵬汽車赴美申請上市　融資額未定

禁止損害「五星旗」尊嚴　陸人大會議擬修《國旗法》

港府批美方制裁「卑劣無恥」　支持中央採取反制措施

古蹟不敵豪雨！　西安明秦王府城牆坍塌4人受傷

中職／兄弟周磊先發對戰樂天洪聖欽　二人爭取本季首勝

國軍伙食真的難吃嗎　老鳥曝「2項因素」分天堂、地獄

中職／史上3千萬人次　可望9日洲際象猿戰產生

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

旅行社妹宣傳片太兇狠　網「焦點錯亂」狂重播！神人開門更誇張

大陸熱門新聞

林鄭次子留學哈佛　恐難再入境美

12歲女孩遭綁架！　2天後遺體躺玉米田內

情侶開房3天遭現場直播！他崩潰：就沒停過

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

高三男冷血預謀殺同學！瞄準脖子拔刀索命

媽媽產前腹中胎兒怪怪的！出生後醫驚呆：23年沒見過

高一新生軍訓操練突昏倒狂嘔！　送醫後「熱射病」死亡

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

他花67萬飛越南3度相親…下場超悽慘

癡情女大生慘遭男友殺害！他身分起底網發毛

哆啦A夢變18禁！改編漫畫情節超犯規

更多熱門

相關新聞

司機煞車不及　黑狗遭公車輾壓亡！

司機煞車不及　黑狗遭公車輾壓亡！

新北市政府動物保護處日前接獲民眾通知，有一名公車司機輾過犬隻且未下車查看，小狗當場死亡，隨即動保處約談該司機到案說明，才得知這隻遭輾的狗是在公車行駛的途中突然衝向馬路，所以司機當場剎車不及，才造成憾事發生。

老翁烈日中暑暈厥女警撐傘擋高溫救援

老翁烈日中暑暈厥女警撐傘擋高溫救援

癡情女大生慘遭男友殺害！他身分起底網發毛

癡情女大生慘遭男友殺害！他身分起底網發毛

小心「頭皮」中暑！夏季涼感洗髮精推薦

小心「頭皮」中暑！夏季涼感洗髮精推薦

雲南吃菌死亡人數超過新冠肺炎

雲南吃菌死亡人數超過新冠肺炎

關鍵字：

軍訓死亡中暑

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面