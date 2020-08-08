高一新生軍訓操練突昏倒狂嘔！　送醫後「熱射病」死亡...網友：活生生被熱死

▲高一新生軍訓後死亡。（圖／翻攝自南方都市報）

記者劉亭／綜合報導

湖南省常德市一名高一王姓新生4日參加軍訓，訓練到一半突然感到不舒服，之後當場暈倒並且嘔吐，之後學校雖然緊急將他送醫，但仍因「熱射病」不幸死亡。王姓少年母親痛訴，學校沒有妥善處理。

根據觀察者網報導，王某某4日下午4時許與同班同學一起進行訓練，但因為身體不舒服，教官允許其在樹蔭休息。教官稍後來詢問王某某身體狀況，在起身時突然暈倒並且嘔吐。

王某某母親透露，4日下午5時許接到校方通知，孩子正在醫院搶救，但她感到現場時，只有一名高年級學生在場，校方也沒有及時繳費，導致孩子無法得到及時救治。

▲該校高一新生軍訓狀況。（圖／翻攝自微臨禮）

該校工作人員回復，當時有包括2名教師在內共3人一同前往醫院，醫院對該生的搶救及時，不存在繳費後再救治的說法。臨澧縣教育局2020年8月5日通報，王某某死於熱射病（一種重度中暑），臨澧縣教育局目前已啟動相關調查程序，並表示會全力做好善後事宜。

根據微臨禮微信號，臨澧縣第一中學1380名新生開始了高中生涯的第一課——軍訓。此次軍訓為期10天，新生們將系統學習佇列訓練、跑操訓練、內務整理等內容。教官向同學們詳細講解軍訓的動作要領、注意事項等，挺拔的軍姿、整齊化一的動作讓新生們羨慕不已，更激發了他們的學習熱情。



看了新聞之後，許多網友紛紛留言，「就不應該存在軍訓這種毫無意義的活動[愛你]白白折騰人」、「根本就不該有」、「說的那麼專業熱射病！就是最嚴重的中暑！活生生被熱死了！軍訓非要選最熱的伏天嗎？我上學的時候體育課天天被數學語文英語老師霸佔！軍訓卻往死裡整」。

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