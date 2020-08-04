雲南「吃菌中毒死亡人數」超過新冠肺炎　最新數據曝光！

▲雲南2020上半年吃菌死亡率高於新冠死亡率。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

近日網路盛傳「雲南2020上半年吃菌中毒死亡人數超過新冠肺炎」的消息，引發網友們熱烈討論，然而根據雲南省衛生健康委員會近日發布消息提到，今年5月至7月吃菌死亡人數有12人，而新冠肺炎死亡人數卻只有2人，讓不少網友紛紛表示「這是真的！」

大陸雲南夏季雨水充沛加上地形錯綜復雜的氣候，是各種野生菌肆意生長的高峰季，雲南省衛生健康委員會於近日發文表示，從今年5月至7月20日，雲南發生野生菌中毒事件達237例，其中12人死亡，與去年同時間相比中毒數下降了33.9%、發病人數下降35.64%、死亡人數則減少了17人，累計成功救治患者2000多人。

而根據新冠肺炎死亡數據顯示，截至8月1日雲南因新冠肺炎死亡人數累計只有2例，遠低於2020上半年菌類中毒死亡人數。一名大陸網友表示，「我媽淡定的告訴我幾乎年年都有因誤食有毒菌類而中毒死亡的，每年都這樣，有時醫院都睡滿了。」

另外為避免民眾誤食有毒菌類，雲南衛生健康委員會實施一系列防控措施，強調野生菌中毒防控的嚴峻形勢，並要求各地提升食品安全調查能力。

同時，該單位也發布消息表示，民眾需提高自我健康安全意識，不隨意採食不熟悉、腐爛、幼小不能辨別的菌類，食用時須煮熟且不宜同時飲酒，若出現頭暈、嘔吐、腹瀉等症狀，須儘早就醫。



