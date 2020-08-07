司機狂按喇叭無效！黑狗突竄出遭公車輾壓亡

▲黑狗竄出遭公車輾壓死亡。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

新北市政府動物保護處日前接獲民眾通知，有一名公車司機輾過犬隻且未下車查看，小狗當場死亡，隨即動保處約談該司機到案說明，才得知這隻遭輾的狗是在公車行駛的途中突然衝向馬路，所以司機當場剎車不及，才造成憾事發生。

目睹民眾表示，在淡水區中正路台灣銀行的前方，有一台由淡水往樹林方向行駛的公車，輾壓到一隻黑色的小狗，而司機卻未下車查看的情形，因此立即報案。動保處收到通知後，開始調閱相關行車紀錄器影片，且隨即約談該名司機到案說明。

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司機提到，當時行駛於淡水中山路附近，突然看到一隻黑狗從路旁衝向車道，就立刻減速、開到內側車道，並且按喇叭警示小狗，而後來因為沒看到、沒聽到狗叫聲也沒感覺有壓到物品，所以才沒有下車查看，是直到收到動保處通知，才知道自己開車輾壓到狗。

▲公車司機開向內側車道，但已無法避免憾事發生。（圖／翻攝自新北市政府官網）

動保處表示，當發生犬貓被車輛撞傷時，須先釐清肇事車主撞死動物是否為故意，若動物是突然竄出導致駕駛閃避不及，發生意外時，飼主會因為未善盡管理責任導致寵物受傷或死亡，而違反動物保護法第30條規定，最高可處7萬5000元罰鍰。所以不論是車主或是飼主，都要避免讓動物受到傷害。

由於此案小狗是突然衝進內側車道，導致駕駛閃避不及造成遺憾，動保處判斷非故意撞死動物，但因為事故後司機未下車查看，仍有肇事逃逸的疑慮。因此不論遇到什麼情況，都應立即報警，若撞到貓、狗等動物，也要即刻將動物送醫治療。這樣不但可以保護自己的權益，避免構成肇事逃逸，也有機會救回動物一條寶貴的性命。

動保處也呼籲民眾，帶寵物外出時務必繫上牽繩，並隨時注意毛小孩的活動方向，也要阻止牠們衝向道路等行為，以免影響用路人的生命安全。