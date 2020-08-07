台南最美的風景　老翁烈日中暑暈厥女警撐傘擋高溫救援

▲台南市東山區的80多歲老翁，在烈日下騎機車疑因高溫炎熱突然暈眩，連人帶車自摔在路旁，警員林宛蓉趕赴現場，撐傘陪伴等待救護車救援。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

居住於台南市東山區的80多歲老翁，在烈日下騎機車外出探望住在養老院妻子，返程時疑因高溫炎熱突然暈眩，連人帶車自摔在路旁，民眾發現後報請警員林宛蓉趕赴現場，林員撐傘陪伴等待救護車救援，如此暖心的一幕，讓當時路過的民眾都不禁讚嘆這幅風景好溫馨！

炎炎夏日下，東山區路上有名80多歲老翁，連人帶車跌坐在路邊，急需協助，經民眾報案後，東山所警員林宛蓉立即趕赴現場，檢視長者身體狀況無礙後，因天氣炙熱難耐，傳統柏油路多是瀝青鋪設，吸熱後溫度甚至高達6、70度，警員林宛蓉擔憂老翁無法承受這高溫曝曬，立即撐起大傘，站著為老翁遮陽降溫，避免脫水中暑，並聯繫救護車及家屬到場救援照料。

據警方瞭解，80多歲的教翁，因思念妻子，騎著機車前往16公里外白河區養老院探視，在返程時因天氣炎熱而自摔倒臥在地，民眾見狀緊急求助於警方。家屬由衷感謝員警的積極協助及妥善照顧，家屬表示在這炎炎夏日下，車水馬龍路中，若不是遇到警察及時援助，老翁年歲己高後果恐不堪設想，衷心感謝警方熱心協助。

白河分局表示，林員能秉持同理心，積極協助民眾，也藉此勉勵全體同仁標竿學習，秉持同理心來做好各項為民服務工作。

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