民眾退房隔天…蘭潭飯店秒來電索賠「清潔費5萬！」　傻眼上網求救

記者翁伊森／嘉義報導

民眾網路po文，家人日前到嘉義參加轉學考，選了嘉義蘭潭附近一飯店入住，因買了罐裝飲料因為不好喝，於是將飲料遺漏在旅店桌上，但沒想到退房隔天接到飯店來電，表示他們將床墊、保潔墊、床單、被套等等弄髒 ，要求總價約5萬元賠償，還表示可打8折，於是他上網向廣大網友詢問情況是否合理並求助，此文一出，引來不少網友熱議。甚至有人覺得後疫情時代，各地積極推觀光，卻有可能這樣打壞嘉義觀光旅遊住宿的好名聲，但也有民眾覺得要聽聽飯店說法。截至記者7日晚間12時許發稿去電該飯店卻無人接聽，8日上午7時許再次去電，飯店櫃台以前檯有客人婉拒回應，8日記者現場向業者詢問事件經過，櫃檯人員拒絕回應。

▲嘉義某旅店於住客退房後指控住客將飲料打翻，造成床墊、保潔墊、床單、被套等等污損 ，要求總價約5萬塊賠償。（圖／取自Dcard）

網友在網路「Dcard」po文，文章內容如下：上個月底家人上去嘉義考轉學考，訂了嘉義某家飯店一夜，晚上時買了一瓶有蓋子的飲料，但不好喝所以沒喝完，就留在房間的桌子上（很確定是瓶蓋蓋緊的狀態）。

沒想到，隔天退房後接到飯店來電，指他們把飲料翻倒在床上造成床墊、保潔墊、床單、被套等等的用具造成污損，要求總價約5萬賠償。

因為房內沒有監視器 也沒有其他可以舉證的人或物品，「飯店就這樣獅子大開口的跟我們要錢，還寄了存證信函來家裡。現在我們也沒有更好的方法，找律師的話費用加起來，也會比賠償費更高。難道我們就只能這樣無緣無故被店家騙錢嗎了嗎⋯⋯？」

網友意見正反兩面，有人說「住一晚莫名要賠5萬塊真的爆扯餒」「能請他們提供污損情況的照片嗎？會不會房號登記錯誤之類的？」「好扯，求店家有沒有可能是清潔人員打翻，但不想賠錢，然後跟老闆說是客人打翻的」「哪一間啊？超扯把嘉義飯店名聲都弄臭了」、「想問哪一家下週要去嘉義很怕遇到」，不過也有網友覺得「好的床墊其實費用不便宜」，也有網友覺得應該「等飯店提供照片證明」。

有業者私下表示，像是遇到滿房的狀況，不會在旅客退房之後就馬上進去查房遇到特殊情形，但發現當下會第一時間拍照通知住客協助確認，不過有些金額可能不會馬上被計算出來，例如：床墊，這個需要請廠商報價清潔費用。但若果如果客人死不承認，飯店也只認賠。但退房日隔天才告知客人，的確不尋常。