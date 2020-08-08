小琉球帶團30人想硬闖！潮間帶遭攔「爆打濺血」　管制員掛彩嗆：全體離職

記者許力方／綜合報導

國旅盛況空前，小琉球島上因遊客暴增，國家級風景區的潮間帶遭過度踩踏，縣府祭出總量管制，最高一次只能300人進入，鄉公所管制員在入口管理，沒想到卻發生有導覽員想硬闖，引發激烈衝突，雙方動手都掛彩，管制員揚言要驗傷提告，甚至不排除要全體離職。

▲小琉球杉福潮間帶總量管制，最高一次只能300人進入。（圖／資料照）



因應小琉球從2016到2019 年，連4年遊客量爆增，審計單位建請縣府採取適度總量管制，避免生態浩劫，5個潮間帶包括杉福、漁埕尾、肚仔坪、龍蝦洞、蛤板灣現在都成為管制區，人數限制在300到500之間，管制鬆散，杉福潮間帶7日就爆發糾紛，導覽員與管制員當眾打起來，管制員被觀察箱砸傷頭部流血，並回報縣府。

「太可愛了！這一輩子沒有看過？海星在翻身有沒有！」導覽員帶著遊客看潮間帶是小琉球時下最夯的玩法之一，但如今限制每個導覽員最多只能帶30人進入，當事曾姓女導覽員說，當下管制員告知裡面已經滿300人了，要他的客人先在外面等，不滿後面來的解說員不用等待就直接進去，爆發口角衝突，她指控，是對方先對侄子動粗，先動手打人。

小球琉人文生態觀光協會理事長陳文玉則表示，當時導覽員拿導覽箱打管制員，此案已經回報給縣府，等待縣府後續處置，但管制員現在也不待了，應該會提出告訴，如果沒有解決這件事，他們集體「不想做了！」

對此，其他小琉球導覽員陳榮縣接受《東森新聞》訪問時則說，雖然沒有現場看到，「但這就是我們有可能是管制人員他們的疏失…」難得保育的是全台灣最好的一塊潮間帶，真的要珍惜，大家坐下來好好談。

事實上，島上導覽員有232位，鄉公所外聘潮間帶管制員，經常遇到導覽員帶超過人數的團員想硬闖，目前管制員揚言，如果沒有合理的協調機制，將全體辭職，正值旅遊旺季讓鄉公所相當頭痛。

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▼小琉球帶團30人潮間帶爆衝突，雙方掛彩。（圖／翻攝小琉球聯盟臉書）

