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害怕告白被拒絕！掌握「3要點」成功脫單...專家：重新調整心態

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▲▼男生,帥哥,男友,天菜,小鮮肉。（圖／翻攝自pixabay）

▲許多人面對感情會變得脆弱，總認為自己不夠優秀而不敢談戀愛。（圖／取自免費圖Pixabay）

文／智遠老師

前段時間收到一個信件，內容跟我說他的愛情總是『愛無能』。一開始看到這名詞的形容，我還真不能理解是什麼意思。我還以為是現在年輕人用的新新名詞呢～後來看了信件內的問題核心，以及還有再去瞭解了一下這個含義，大概已經可以知道是想要表達什麼了。

今天就跟大家聊一下這個話題：愛無能

到底是為什麼，稱為愛無能呢？其實這個概念來自它的同名書籍，指當代的社會新鮮人因社會壓力，而面對感情時，逐漸變得脆弱。很多男生之所以會這樣認為，很有可能是你的心態中，出現了以下幾種狀況中的某一種。

1.總是覺得自己不夠優秀，想等到自己足夠優秀再去談戀愛。

2.害怕告白被拒絕，有了喜歡的人第一反應不是欣喜，而是畏懼。

3.覺得自己去認識一個新的人，太麻煩了，自己現在的狀態就很好。
如果你好死不死剛剛好，都有符合以上這三種狀態，我的建議是：「重新調整心態」。這時或許你會想說：“什麼呀！調整心態有什麼用。”可是我們要知道，心態是我們做任何事情的必經之路，也是在做任何事情之前的關鍵點。『用什麼樣的心態，就會出現什麼結果』。

▲▼賴床，耍廢，魯蛇，睡覺，滑手機，示意圖。（圖／CFP）

▲害怕告白失敗，於是碰到心儀的人，內心會產生畏懼感。（圖／CFP）

其實指的心態，我們主要是說三個階段：《 選擇前、選擇時、選擇後 》

請繼續往下閱讀...

1.考慮承受後果

人在感情的選擇前，不太敢面對失敗，是因為給自己的預期太高了。

很多男生說自己在兄弟面前可以經常騷話連篇，可是在女生面前卻是原地昇仙。會出現這種情況，都是因為我們自己太放不開，太過於拘謹。這類朋友的心態，總會在面對選擇前，有一些害怕。他們會總是在腦海想：如果我失敗了，那該怎麼辦？

其實，在做任何決策的時候，我們只需要考慮一件事情：『如果失敗了，這個後果我能夠承擔住嗎？』就好比說，我想要去追一個女生，失敗了心態馬上就崩了，那麼以後還是會發生同樣的情形在你身上重蹈覆轍，很容易讓自己在感情世界中成為一個失敗的人。那說實話建議你，自己評估的狀況是很難追到的，這個女生你就不要追了。

當然如果你在追女生前，就想清楚了，如果我追不到，但是足夠表達出我的喜歡，我努力了，就算不成功，我也開心。如果你是可以這麼想的，那你一樣可以在女生面前同樣騷話連篇，做自然的自己，因為這才是最真實的你。

2.硬幣選擇法則

在面對選擇的時候，容易猶豫不決，其實你只需要一枚硬幣。

不要搞錯喔～我不是說讓你們直接用硬幣的正反面來做選擇。而是在面對選擇的時候，在拋出硬幣的那一瞬間，心裡就會有一個聲音告訴你，希望它落下的時候是哪一面，這就是一種內心傾向。

比如說平時，我們在猶豫，是買iphone11呢？還是買一台單眼相機好呢？

要是在這時我們如果去問朋友的意見（模擬一下）：

你：“你說我買哪一個比較好阿？”

友：“買單眼相機吧，凡正你那麼喜歡拍照”

你：“你懂個屁！”

其實你在心中已經有了喜歡的傾向，只不過你可能需要外界來你給肯定。我們在面對選擇時，心中早就已經有了答案，之所以猶豫，只是因為我們不想捨棄一些東西。可是，『不想捨棄的這些東西，它就會成為你的絆腳石』。所以說，我們需要明確一些目標，節省掉選擇時的時間，讓自己有更多的精力，跑向自己真正想要的目的地。

3.做最好的選擇

後悔當初沒有做出更好的選擇？錯了，當初的選擇才是最好的。

有很多男生，很容易陷入到自己的過去，不斷的懷疑自己，心裡會想如果我當初這樣做就好了。其實，只要你現在的生活，還不是最糟糕的狀態，那麼你當初的所有選擇，都會是當時最好的選擇。之所以現在你會後悔，是因為你覺得如果當初這麼做，現在的生活就會更好。

不知道大家有沒有聽過「蝴蝶效應」，這個名詞，也有一部電影。電影中，主要是在講述了男主角，擁有回到過去的能力。他每一次回去，都是想修正過去犯的錯誤，但最後導致的結果，卻是現在的生活變得越來越糟糕。

所以我們真正需要做的，不是一直懷疑自己、也不用懷疑自己當初的選擇。而是要改變一下自己的思想方式，「如果我下回這樣做會不會更好？」

▲笑,曖昧,甜蜜,情侶,戀愛,感情,幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲調整心態很重要，掌握3要點成功脫單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

總結：

其實愛，是一種與生俱來的能力。『愛無能』這個名稱的出現，只不過是給自己找的台階下而已，目的還不是為了不想讓自己受到傷害。但我們要知道，愛可以讓人變得脆弱，也可以讓人變得堅強。就像菜刀一樣，可以用它來做菜，可以大家開心。有些人卻用它作為武器，來傷害別人。菜刀本身並沒有錯，它要如何使用，完全取決用它的人。

所以很多時候，我們得不到自己想要的愛，並非在我們有多差，而是我們自己在心裡把兩個人的關係劃分了界限。或許，她一直在等你上前給她一個熾熱的擁抱，可是你卻始終膽怯的站在原地，甚至後退。給自己勇敢一點的勇氣吧！就像幼兒時學單車的你，就算跌倒了還是會勇敢的站起來，勇敢支撐向前馳騁。

希望大家都能從今天的內容中，獲得足夠的勇敢，找到自己的方向，鼓足勇氣自信的踏出第一步。千萬不要擅自否定自己，如果還有任何疑問，可以將你遇到的煩惱告訴我，祝你早日追到那個她～

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99

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