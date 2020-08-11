不用怕無聊！和6星座交往「每天嗨到爆」　獅子體力驚人…很懂玩

▲你也有一個很懂的安排行程與驚喜的另一半嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

自從疫情開始後，你和另一半少了出國機會，假日不想出門人擠人，選擇在家耍廢好無聊嗎？在愛情世界裡，有人喜歡安安穩穩、平平淡淡就很幸福美好，而有的人則享受愛人及被愛的過程，若能像偶像劇般刻骨銘心更好，只要和這些星座交往有機會實現。YouTuber《安德魯的賤聲房》統整出和6星座交往「絕對嗨翻不無聊」，你的另一半上榜沒？

1. 牡羊座

牡羊是閒不下來的星座，就算身體休息但腦袋不斷運轉，將所有行程安排緊湊，和這種人交往怎麼會無聊，只怕你時間不夠、體力不夠。牡羊喜歡追求刺激、挑戰新事物，最怕在愛情裡感到無趣，尤其屬於不能輸的星座，遇到沒冒過的險、沒接觸過的領域難免緊張、害怕，但你只要以挑釁的語氣問他「敢不敢」，哪怕心中千百個不願意，也會答應和你一起冒險，不用怕無聊。

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小倆口爭執、吵架時，千萬不要忘記牡羊是非常有主見的星座，還帶點霸氣，喜歡在感情中和另一半唱反調，就連吵架時也充滿挑戰，這也是和他/她們交往不無聊的原因。

2. 射手座

很多射手座就像過動兒停不下來，談戀愛時只會有行程太滿的疑慮，不用擔心會無聊，再加上他/她們非常會照顧另一半，約會、出遊時就像康樂股長，若你有主見會順著你，不會安排行程則全部交給他/她，關於約會行程能接受的範圍很大。射手喜歡說走就走的旅行，充滿新鮮感的旅行讓腎上腺素分泌高昂。

此外，射手極度怕尷尬，不論是聚會或是兩人獨處時，只要發現氣氛乾掉就會再開新話題，很少有冷場情況。唯一要提醒的是，和射手談戀愛心臟要很大顆，因為他/她們有時就像脫韁野馬，必須適時拉好繩索，以免一去不復返。

▲雙子討厭死氣沉沉，總會想出鬼點子讓感情保持新鮮。（示意圖／ETtoday新聞雲示意圖）

3. 雙子座

平時給人新鮮有趣、充滿變化性的雙子座，朋友們很多，雖然需要愛情裡的甜蜜但對友情也非常重視，和他/她們談過戀愛的人都知道交往時也會連帶認識一大票朋友，集體約會常發生。

雙子座鬼點子很多，在此戀愛中的你不用怕無聊，尤其他/她們是感情中的魔術師，非常討厭沒有活力的氣氛，總能想出無俚頭、新奇古怪的點子，懂得用盡全身力量以確保這段感情新鮮有趣又好玩。

4. 水瓶座

水瓶同時集結小孩與老人的靈魂於一身，有時幼稚有時老練。水瓶就像水一般，你越想抓住越抓不住，和他/她們交往，彷彿回到高中時的愛那麼純粹，交往越久自覺越來越年輕，因為心裡住著單純的小孩，那股強烈渲染力使自己無意間也被感染。水瓶懂得生活，只要無聊的事情都會變得有趣，他/她們會在無聊中找樂子。

▲天蠍夠愛你，就會無時無刻製造驚喜、浪漫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

5. 天蠍座

天蠍是少數會隨著時間越愛越深的星座，如果今天他/她夠愛你，那麼時時都會有驚喜、浪漫發生，和天蠍談戀愛會有被需要的感覺，除了他/她需要你外，也會將你照顧得無微不至，讓你感覺到有股強大的後盾。天蠍享受生活、懂得情調，只是每個天蠍堅持的地方不同，有人對於吃、有人對於穿著，或是其他生活品味。

和天蠍談戀愛，你會發現許多平常不會注意到的小細節，甚至可能成為生活中某專業領域的高手，因為天蠍會不斷鑽研、變得很專業，身上具備很多別人不知道的冷知識。

6. 獅子座

獅子們總是站在最耀眼的地方，加上本身愛熱鬧且體力相當驚人，哪裡好玩就往哪裡去，不停發現新奇有趣的地方。他/她們異於常人的表現反映在事情的判斷和選擇上，大多數人怕麻煩、具有困難及挑戰的事情，卻意外地吸引獅子的目光及好奇心。

有人說獅子是霸道總裁，女獅子就是野蠻女友，其實獅子是個非常孩子氣的星座，你絕對不用怕無聊，通常玩心很重、也很會玩。雖然獅子給人的印象樂觀又正向，總是把快樂散播給大家，還會當人與人間的調和劑，但拿下面具後，卻是可愛的小貓咪需要人家疼愛與照顧，他/她們在戀愛的反差萌只有自己最親近的人才看得到。