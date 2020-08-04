傻傻等待沒結果！專家曝「女生4暗示」＝不喜歡你...別再自作多情

▲女人若是拒絕男人的告白，通常會透過一些暗示來表達自己想法。（圖／達志／示意圖）

文／智遠老師

『追求幸福，我相信這是所有人的權力。』如今天文章的標題，這也是我最近碰到最多的問題，所以我想來聊聊這個話題，也分享我自己的愛情觀讓你們瞭解。我相信在追求幸福這件事情上，絕對無分男女、無分老少。但也許會遇到許多的尷尬，那就是你努力的追啊追，結果對方根本對你毫無興趣。整天為她跑來跑去的，最後還是成為你自己的獨角戲，在這樣的自作多情，你說是一個怎樣的感受呢？



當然，你可能會覺得自己像個傻瓜，明知道沒有希望還要傻傻的嘗試。現在可好，不撞南牆不回頭。撞到頭破血流，也只有自己傷著自己藏著。你認為在追求女生的過程，自己要是太過於自作多情，女生會因為這樣被你感動的一把眼淚、一把鼻涕的嗎？算了吧，她恨不得你馬上消失別再出現。

人都是隨心所欲的動物，如果她真的對你很感興趣，那她一定費盡心思也要得到你的人和心，就算知道你已經有了女朋友或是你已經結婚了，也還是不會輕易就放棄，所以現在才有這麼多以愛為名的小三。

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▲就算你默默付出，頂多給你一個好朋友的名份。（圖／pixabay）



但如果她對你沒興趣，就算你背地默默為她付出很多年，總是在她最需要幫助的時候幫到她，在她每次被別的男人傷害後來安慰照顧她，她也頂多就是給你一個好朋友的名份，這也就是為什麼現在這麼多備胎男的原因。



「其實愛情沒那麼神秘莫測，不過都是自己給自己編造的謊言罷了。」我們可以換個角度來思考，就是：你真的了解你追求的這個女生嗎？也許她會對你滿口甜言蜜語，但她其實未必沒有那麼喜歡你！也許她會和你約會、打電話跟你聊天，但其實她並沒有那麼喜歡你！



有時在兩性關係之中，我們寧願相信一個女生會很害怕、太緊張、太自卑、太愛前男友、太敏感、太忙、童年陰影太多、家庭壓力太大、太累……卻不願意看清很簡單的事實。 是的，答案是：她不是太忙，不是受過傷，不是有童年陰影，不是遇到了意外，不是要就任總統，不是腦震盪得了短暫性失憶，不是手機掉進了廁所，不是有健忘症，更不是你已經堅強到可以令他不擔心，她真的只是沒有那麼喜歡你而已。

在這個社會上，一段感情的產生，不管是自由戀愛，還是因為相親而認識的，我們去發展這段感情，大多數還是男追女。俗話一句說：男追女隔座山。所以在這段追求的道路上，我們需要靠著我們的情商來猜測女孩的心思，異性交往中，女人若是拒絕男人的告白，但又不想直接說出來，這時候他們通常都會透過一些暗示來表達自己的想法，若女生不喜歡你，會有這些表現，就是拒絕你的告白。



大概都會以下4種的表現，當你的關係已經進入到這樣的狀態太久了，請你一定要改變一下自己追求異性的方式，以及讓自己培養能夠有更多瞭解女生的思維。

一、從來不會想跟你單獨相處

在兩性世界裡，女生若是不喜歡一個男人，並且拒絕他的告白，那麼，女生絕大部份不會給男人跟自己單獨相處的機會。若是男人想邀約約會，那麼女生可通常能都不會答應。要是真的實在推脫不了，也都會帶上自己兩、三個閨蜜或朋友一起陪同，美其名曰人多熱鬧。這都是因為女生對你沒感覺，也並不打算接受你的告白，即便女生沒有直接拒絕，但都會用這樣的方式來暗示男人，讓他主動放棄，所以才會這樣拒絕單獨相處的機會。



你可能會覺得女人怎麼這麼不乾脆對吧？但這就是我們自身帶給女生，不足夠的吸引力所造成的感覺與感受。所以希望你一定要改善自己帶給女生的視覺、價值等等的感受。

二、跟你不想有過多的交流

交流是人與人之間瞭解彼此最重要的環節，也只有瞭解了才有機會更加深入的交往。如果她對你感興趣，絕對不會放過這種瞭解你的機會，也想讓你瞭解一下她的情況，這就是兩情相悅。但如果她對你沒興趣，不管你每天說的有多熱情，說的話題多合她的心意，她也還是會對你愛答不理的，這就是單相思。



所以，女生若是想拒絕一個男人，她會時常對你很冷漠和敷衍。比如給你的回覆很簡單，都是那些嗯、好的之類的敷衍了事的話語。或者甚至不回覆、已讀不回。她通過這種冷漠敷衍的態度，向你傳達著她對你的不喜歡，對你的沒感覺和興趣，是在用這種方式拒絕你對她的追求。

▲女方想拒絕告白，又怕傷害彼此的情誼，會選擇不給答覆。（圖／pixabay）

三、對你的告白不理會



可能她想直接拒絕了你的告白，但是又怕傷害到你或者你們之間的情誼，那麼她可能會拖著你不給你答覆，或是她會告訴你她考慮一下。對於你的多次告白，你可能得到的都是這種回答。那麼多次之後，你就應該明白她並不喜歡你，也要知道她拒絕你的因素，只是因為一些原因不好直接說出來，所以她用這樣的方式讓你意識到她對你沒興趣。



男人追求女人的方法，大部份一直也就是那幾樣，送禮物、請吃飯和還是送禮物，簡單的說，就是絕大部份的男人，都是用物質的方式先收買女人，畢竟女人的嘴軟，可是如果這個女生對你一點都不感興趣，那她絕對不會一直接受你的禮物，因為不想跟你有太多任何的牽扯，所以你做任何事都是徒勞的。

▲女生如果不喜歡你，還會讓你發現她已經有男朋友了。（圖／pixabay）

四、女生很可能會和其他異性交往

還有一種拒絕你的方式，就是會讓你發現她已經有男朋友了。並且有時候會直觀的，讓你看見他與這個男人交往。不管這個所謂的男友是真實的、還是虛構的，但是她給你表達的意思就是在拒絕你的追求，她是用這種方式拒絕你的告白。



喜歡一個人的時候，就算是在茫茫人海之中，也能一眼就能找到他，因為他的輪廓，早就在你看到他的第一眼就深深的刻入了腦海中，每天都會描摹幾遍，他出現的時候，你的眼睛就再也看不到別的人了。對你不感興趣的女生，絕對不會給你一個多餘的眼神，有那時間早就多看幾眼自己的男神了。

總結：

自作多情也是很可悲的！不僅是因為尷尬，還是因為你愛的那個女生不愛你，而愛著別人，你可能之前還一無所知，每天在她的面前做一些讓人莫名其妙的事，自以為自己迷住了她，其實在她和別人眼裡，自己只是一個小丑。



所以在我們追求一段感情的時候，多用心。學習讓自己情商增加，變成善於發現女生的暗示，這樣不至於太過於自作多情，也不會因為自己的瘋狂追求最後搞得雙方都有些難堪。



「喜歡一個人，卻沒辦法跟她在一起，很痛苦我理解。但是強迫自己壓抑著感情，還要裝作不在乎，那只是更痛苦。」痛苦的解藥只有一種，那就是：『讓時間倒流，選擇錯過。』有一天你會恍然大悟，或許成長的一部份就是這樣，你不斷跟熟悉的人告別，跟熟悉的地方告別，然後走上一個陌生的舞台，見陌生的人，聽陌生的歌，看陌生的風景，最後把陌生變為熟悉。



在生活的錘煉下，你看到誰和誰分開都不會太奇怪，不管這個世界發生什麼，你都會有勇氣面對新的一天。請相信，你的愛情並不會辜負你，那絕對不是它的本意。如果你要愛一個人，首先要學會愛自己、提升愛人的能力。



希望大家都能從今天的內容中，獲得足夠的勇敢，找到自己的方向，鼓足勇氣自信的踏出第一步。千萬不要擅自否定自己，如果還有任何疑問，可以將你遇到的煩惱告訴我，祝你早日追到那個她～

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99