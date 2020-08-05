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正確稱讚＝戀愛溫度UP！專家授「3訣竅」不冷場...輕鬆抱得女人歸

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▲▼交往,情侶,男朋友,女朋友,告白。（圖／pixabay）

▲專家授3訣竅，輕鬆抱得女人歸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／智遠老師

有位男生在我們的後台留言問說：“我最近喜歡上公司的一個新來的女同事，但是每次跟她聊天時，我都不知道怎麼稱讚她，因為女生的話比較多，也喜歡和我分享一些生活當中的事情。比如說前幾天她給我發了一張她的自拍照，我完全不知道該怎麼回應，腦子裡知道要讚美她，但是又很怕表達出來自己的意思，讓她誤會我是一個隨便的男人，就乾脆不回覆了....”

確實，「會誇獎人也是一門學問。如果誇的太過分，女生會不相信，甚至會對你這個人都產生許多懷疑」。如果誇的太含蓄吧～女生不但完全沒有聽出你所表達的意思，就變得更加尷尬了。誇得不好，真的會產生反效果。

那麼，該如何正確的稱讚女生，讓女生甜到心坎裡呢？我發現這是一些比較沒有戀愛經驗的男人，經常碰見的問題，所以今天就來跟大家分享一下這部分的資訊。

請繼續往下閱讀...

▲▼交往,情侶,男朋友,女朋友,告白。（圖／pixabay）

▲稱讚女生可以拉近兩性關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
首先稱讚女生在兩性關係中，其實是一個非常重要的內容，也是拉近關係的關鍵，也是很多學習情感知識的人，很容易忽略的一點。

在這部份通常有兩種男生屬性：

第一種：是對於情感沒有概念，上來就一股腦熱的把自己心裡對於對方的愛慕之情全盤托出。

這種情況很容易嚇到對方，因為站在對方的角度，她完全不理解為什麼你會對她愛的死去活來。這也就是“合理化”的重要性。你無法讓女生對於“你為何喜歡她”這件事合理化。而且不僅會嚇到對方，還會在一開始就暴露出自己的需求感和企圖心，接下來再想往下推進就比較困難了。

第二種：是把學習情感知識學壞了的人，心裡總想著“框架”、“打壓”、“冷凍”等等這樣的思想，所以在和女生互動的時候，經常表現的像個機器人，沒有溫度。

很多男生會很納悶說，「為什麼我堅持了自己的框架，到最後女生還是不理我了？」這是因為“合理化”的關係，甚至有些男生在跟女生互動時會一邊堅持著自己的框架，一邊還想聊更深層話題，對女生動手動腳，這會讓女生產生更多反感。女生對於和你聊天這件事沒有辦法“合理化”，因為她甚至都不知道你對她是什麼感覺，為什麼要和你聊天呢？為什麼會和你進行肢體親密呢？

▲▼聊天,溝通,約會,談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲學習在適當時機去讚美女生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

所以我們要學會在適當的時候去“稱讚女生”才能加分，那什麼是適當的時候？

1、建立自己能夠讓女生想要主動來瞭解你的形象＋價值

2、當女生已經被你逐漸吸引，表現出了興趣指標之後

當女生在跟你聊天互動中表現出了興趣指標後，我們就不能再“高冷”了，我們也要讓女生明確的知道：其實我對你也有興趣，上面這兩個讓你當作當考的指標。

我先來給大家，舉幾個反面的例子：

女：我上周末做的新髮型怎麼樣？
男：嗯，很好看
女：...
男：（怎麼沒有然後了呢？）

女：剛給你發了幾張我的自拍照，你覺得好看嗎？
男：怎麼全都是同一個表情？
女：...
男：（怎麼沒有然後了呢？）

女：為了今天出來見你，我化妝化了一個小時呢！
男：是嗎？那辛苦你了。
女：...
男：（怎麼沒有然後了呢？）

看到以上的這樣的對話例子，看起來像是在誇人，其實會讓女生覺得你是在敷衍她，甚至是根本不在意自己，尤其是女生主動求誇讚的時候，如果你表現的很隨意，會讓女生大失所望。

那麼稱讚女生到底怎麼做才是正確的？今天我就來教大家三個方法，讓你在稱讚女生，也能誇的清新脫俗。

一、抓住跟女生相處的細節

比如說，你送女生一個名貴禮物，也許她不一定會很感動，但如果你在她“生理期”來臨之時，送上一杯熱薑茶；她下雨的時候，拿傘送她回家；在她生病的時候，送上藥，這個時候，這些行為會讓她會累計對你的好感。因為女生是對細節很敏感的動物，只要你抓住了細節，就等於拿到了開啟她心靈深處的鑰匙。

對話舉例：

女：你看我穿這件衣服好看嗎？
男：你轉一圈我看看...
沈默10秒之後，你就說：嗯，這裙子顯得你腰很細，把你整個人的身高提高了許多，我覺得很適合你，好看！

女：你看我今天跟以前有什麼不一樣？
男：今天的口紅顏色很適合你，嘴巴顯得很高貴！

關鍵是，你從這些相處上的細節入手，才能直擊女生的心坎！這樣她的心靈深處就有被你照亮的感覺，就容易走進她的心坎裡了，那麼你在追她的過程，就不會那麼費勁了。不過在這裡，值得一提的是，你要有一雙細心觀察事物的眼睛，不然就算女生真的有什麼改變，在你面前晃來晃去，你可能都看不見。

二、針對她用心的地方去稱讚

都說女生比較細心、男生比較粗心，所以如果一個男人也可以瞭解到女生特別用心的地方，也會讓女生覺得你很細心，並且很在意她。那麼她特別用心的地方都有哪些呢？

例如：她新做的指甲、剛染的頭髮、新買的耳環項鍊、新的衣服等等，當別的男生沒有發現的時，你卻發現了，那你的存在就會立刻變得很突出。

因為每個人都希望自己被看見，這樣不僅說明自己很重要，也說明她在你的心中地位特殊，如果女生也喜歡你的話，頓時你們之間的關係就會曖昧起來，那麼離升級情侶關係就近在咫尺了。

▲男女交往,約會,兜風,談戀愛,情侶。（圖／達志／示意圖）

▲將女生缺點轉化為優點，女生會被你的回答暖化，從而對你產生不一樣的情愫。（圖／達志／示意圖）

三、誇她的小小缺點

有些男生看到這個標題可能會說：「什麼？我沒聽錯吧，誇她的小缺點，缺點還能誇嗎？」在這告訴你：沒錯，你沒有聽錯，就是誇她的小缺點！比如你喜歡的女生嘴唇比較厚，她為此自嘲的說：哎呀～我好想去整容把嘴唇變薄一點...那你可以這樣對她說：嘴唇厚，是有福氣，有的女明星不是還特意去打豐唇針嗎！

比如女生說自己臉上有雀斑，覺得很不好看，希望自己能白白嫩嫩的。這時候，你可以說：我覺得你臉上的小斑點，顯的你有些性感，這是你的特色，我蠻喜歡的。

做這一點的關鍵是，當你把女生的缺點轉化為優點的時候，女生會瞬間被你的回答暖化，從而對你產生不一樣的情愫。這樣可以讓女生對你放鬆、不拘謹，同時又會覺得你超有愛心，懂得疼愛女人，誰不喜歡沐浴在這樣的男生的愛意裡呢？

總結：

我個人覺得，這世上有一種偉大的愛：『一個連我自己都接受不了的缺點，卻被我的另一半接受了，這是何等美妙與動人的奇遇啊！』

說了這麼多，其實就是要讓大家明確的知道一點是：稱讚女生不是我們的目的，而是一種可以俘虜女生芳心的一種方式、拉近彼此距離的方式。當你學會這些稱讚女生的方法，並且能發自內心的對她袒露出來時，你的稱讚才會讓女生動心。當你擁有一雙會讚美、會誇人的嘴巴時，還怕追不到女生嗎？

稱讚女生的時候一定要具體，不要說說一些模擬兩可的話。人人皆有愛美之心，沒有人會抵抗別人真誠的稱讚自己好看或者穿得好看。誇獎和稱讚一定要落到細節，不要去做一些假大空的概括。當然，稱讚不止局限在戀愛中而已，很多工作、生活的社交場景也能使用。說不定都能為你帶來工作上的加薪，或是生什麼好事呢！

希望大家都能從今天的內容中，重新找到自己的定位，追到自己喜歡的女生。千萬不要擅自否定自己，如果還有任何疑問，可以將你遇到的煩惱告訴我，祝你早日追到那個她～

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99

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