中美惡化！楊潔篪撰6千多字文章　呼籲「美方決策者尊重歷史事實」

▲楊潔篪。（圖／視覺中國）



記者邱茀濱／綜合報導

中美關係越演越烈，雙方在各方面展開角力，引發外界高度關注。中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪今（7）日發表長達6,300字的文章，敦促美方糾正錯誤、改弦易轍，同中方相向而行，在相互尊重基礎上管控分歧，在互利互惠基礎上拓展合作，共同推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。

據《新華社》報導，楊潔篪7日發表「尊重歷史 面向未來 堅定不移維護和穩定中美關係」為題的文章表示，美國一些政客接連拋出種種謬論，惡毒攻擊中國共産黨和中國政治制度，蓄意歪曲並全盤否定近50年來中美關係的歷史。

文章稱，美國執政當局單方面挑起事端，採取一係列設中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的錯誤言行，導致兩國關係出現建交以來異常複雜嚴峻的局面，國際社會有目共睹。

為了不讓美國部分政客出於一己私利，把中美關係推到十分危險的境地，楊潔篪提出四大要點，從中美的歷史，談到雙方建交後歷經的風雨和坎坷，並稱「中美關係正面臨新的國際國內環境」，強調這時應該是要尊重歷史，與時俱進，繼往開來，而不應歪曲歷史、否定歷史、開歷史倒車。

楊潔篪還向美國喊話，要尊重彼此核心利益和重大關切；要避免戰略誤判，管控分歧；要拓展各領域互利合作；要維護中美關係的民意基礎；要維護和穩定中美關係是人心所向、大勢所趨。

最後他敦促美方決策者尊重歷史事實，認清時代潮流，正視美國各界有識之士的呼聲，傾聽世界各國的呼籲，糾正錯誤、改弦易轍，同中方相向而行，在相互尊重基礎上管控分歧，在互利互惠基礎上拓展合作，共同推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。

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