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影／「義勇兵3型」飛越6000公里　美國防部長：要跟中國打就要打贏

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美國空軍罕見釋出試射影片。義勇兵洲際彈道飛彈（LGM-30 Minuteman）是美國的一種陸基洲際彈道飛彈 (ICBM)，隸屬美國空軍全球打擊司令部，主要被設計來投送核彈頭。

實習記者閔文昱／綜合報導

美中關係持續緊繃，4日美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）成功試射1枚未安裝核彈頭的「義勇兵3型洲際飛彈」。國防部長艾斯培（Mark Esper）5日明確指出中國是「全球的競爭對手」，倘若真要開戰，美國不只要贏，還要在各領域都比中國更具優勢。

根據自由亞洲電台報導，美國空軍罕見公開了在當地時間8月4日凌晨0時21分的試射影片，飛彈最後掉落在距離發射地點約6000公里外的馬紹爾群島（Marshall Islands）瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）的美國軍事靶場。

▲▼美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前發表談話，表示若跟中國開戰，美國一定要贏。（圖／達志影像／美聯社）

雖然該空軍全球打擊司令部強調，這次試射與全球局勢「無任何關聯」，並表示只是要讓盟友放心與勸阻侵略者。但還是引起外界揣測，認為美方此舉仍有恫嚇和威懾成分。

艾斯培在華盛頓智庫阿斯彭研究所(Aspen Institute)舉辦的年度安全論壇視訊會上表示，中國是崛起的威脅，不過他並不認為中國的威脅是無可避免的。他指出，在五角大樓的國防戰略報告（NDS）中，美國已經確定第一競爭對手是中國，其次是俄羅斯，未來美方將繼續強化與盟友之間的合作。

▲艾斯培日前在年度安全論壇上發表的言論

艾斯培也在影片中強調，「不管情況如何，美國必須確保自身的軍事能力隨時處於備戰狀態，該與中國戰鬥時就該戰，而我要確保的是，美國要打就要贏，且在每一個領域都要比中國更有優勢」。

目前，這已是該基地今年第二次試射飛彈，上次試射是在2月份。

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