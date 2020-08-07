李眉蓁「貪汙放棄假釋」切結書踢館　陳其邁：先給其他國民黨縣市長簽

▲▼李眉蓁發言人呂罄煒送交切結書，遭陳其邁競總工作人員拒於門外。（圖／陳其邁競總提供，下同）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長補選進入選前黃金週，國民黨候選人李眉蓁陣營7日召開記者會，對外宣示要「貪汙放棄假釋」並隨即簽署切結書，會後發言人呂謦煒就拿著切結書前往陳其邁、吳益政的競選總部要求候選人收下，不過到了陳其邁位在左營的競總時，就被工作人員擋下，正在掃街的陳隨即表示，先給國民黨其他縣市長簽再說。

當「踢館事件」發生後，陳其邁競選總幹事趙天麟就在臉書上回擊，表示李眉蓁陣營開了一場反貪腐記者會，結果被發現參與記者會的人，每一位都有家人涉入賄選或其他刑事案件。近乎史上最尷尬記者會開完還不知收斂，發言人呂謦煒還臨時通知要來陳其邁競總遞交反貪腐切結書，競總聞訊後安排工作人員出面應對，明確告知呂發言人應對國民黨這些層出不窮的舞弊行為好好檢討，而不是跑來踢館，要踢館也該準時，接下來不管對方如何歇斯底里，就是淡然沈穩地告知不接受這種作秀行為的態度。

當時正在掃街的陳其邁表示，李眉蓁議員要選高雄市市長是地方首長，國民黨過去貪腐問題是系統性問題，從黨國體制、國庫通黨庫，到包括最近從南投李朝卿、卓伯源、劉政鴻等等，都是地方首長碰到貪腐問題要解決，遠的不說說近的，假如這張簽署書一視同仁，希望他也給現在國民黨的縣市首長簽簽看，像從花蓮等等這些其他縣市開始簽。

陳其邁也強調，面對清廉政治，這是政治人物最起碼的要求，在處理最近相關的案件，民進黨就是非常明快，包括我們廉政委員會就很明快地處理，時力也辭掉決策委員，大家集體總辭，蘇嘉全秘書長為了自清也請辭，那國民黨呢？所以面對黨內紀律處理的時候，希望國民黨也能採取高標準，或是你要指責別人的時候要先要求自己，否則選舉的時候這種貼標籤、扭曲、抹黑，這是惡質的操作。

▲李眉蓁陣營召開反貪腐記者會後，呂罄煒就到其他2位候選人陣營踢館。（圖／李眉蓁競總提供）