鵬福愛心挺長照　樂智遨遊大鵬灣樂開懷

▲屏東縣東港鵬福觀光遊艇公司7日招待東港、潮州樂智據點長輩、家屬以及安泰護理之家住民一起乘坐遊艇遊大鵬灣。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鵬福觀光遊艇公司今（7）日招待東港、潮州樂智據點長輩、家屬以及安泰護理之家住民一起乘坐遊艇快樂出航，並提供小點心和專業導覽，讓長輩們自在歡樂的欣賞大鵬灣景色和享受美食，相當開心。

▲▼遊大鵬灣。

安泰醫院長久致力於長照服務，陸續成立潮州樂智據點及東港樂智據點，開放每週一至週五，提供民眾就近使用照顧資源，包括認知促進課程、緩和失智、家屬照顧、安全看視、家屬支持團體及照顧者訓練課程等，可延緩失能與失智。

失智個案管理師每日帶領長輩們活動的過程中，不僅與長輩們建立情感，更能透過多元課程了解長輩們身心理的變化。為了讓長輩能融入社區，個管師時常連結鄰近店家包含全聯、便利商店、釣蝦場及遊憩區等，讓長輩可以保有購物的功能、與人群交談的能力，持續走入社區的信心，並且讓一般民眾更能認識失智症疾病，一同包容與接納以達失智友善社區的理念。

據點個管師為了豐富長輩生活也給予多元化的體驗，主動連結鵬福觀光遊艇公司，希望藉由相關設施讓長輩有經驗的回憶及有不同體驗。特別邀請家屬們一起參與。希望透過這次的活動，讓更多人感受到東港大鵬灣的美景，進而向外傳播東港之美，促進觀光，尤其暑假到來，東港大鵬灣、小琉球等絕對值得來此旅遊，品嘗在地美景及美食。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，高齡社會已強勢來臨，醫療、長照資源結合與營造安全友善的樂智友善社區刻不容緩，未來期待能夠結合更多周邊友善特色商家、當地居民或家屬組成在地志工，再配合安泰醫院提供的醫療服務、辦理照護訓練、營養餐飲、社會資源轉介、健康促進之服務，期能有助於提升參與者身體健康、減輕失智症家屬之負擔，並藉由提供多樣化活動之機會，成功協助失智症者在地老化，共同串聯起友善網絡，一起為愛努力。

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