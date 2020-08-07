東港安泰醫院　飛越高牆的愛…監獄補校教「到院前救護」

▲屏東縣東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長關懷監獄受刑人，派遣「到院前救護中心」救護講師，到台南監獄附設樹德補校同學進行基本救命術教學 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長關懷監獄受刑人，派遣「到院前救護中心」救護講師，8月起分4梯次到臺南監獄附設樹德補校，對國中部與高中部師生進行基本救命術教學，獲他們感到獲益良多。

這項「到院前救護中心」，上課內容有心肺復甦術加自動體外去顫器使用、異物哽塞處置及常見急症處置，並搭配實地緊急救護情境演練，讓這群在補校念書的受刑人可以學習緊急救護技能。平時可以相互照顧，出監後也可以關懷家人。

為能使這群在補校學習的受刑人於訓練課程結束後能繼續練習心肺復甦術技能，東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長特別致贈一具練習用安妮，由「到院前救護中心」張天成督導代表致贈，臺南監獄由副典獄長賴政榮代表接受。

賴副典獄長特別感謝東港安泰醫院關懷高牆內的受刑人，願意進入重重圍牆到監獄附設補校，為這群雖身陷囹圄，但有心把握時間積極向上學習的受刑人指導救人的技能，又為了希望他們可以繼續練習救命技能，贈送練習安妮，讓他們可以隨時複習。

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