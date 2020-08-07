日本迷不能錯過！　佐渡超震撼藝術祭線上免費看

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受到新冠肺炎影響，線下活動改為線上舉辦正是全球新趨勢，而位在日本佐渡的「地球文化國際藝術節」，也在8/21起推出線上藝術祭，免費帶無法到場朝聖的遊客，隔空感受熱鬧氣氛。

藝術文化祭近年來已是國際觀光客遊日本的重點行程，每到祭典開始總能在當地掀起風潮。在日本各大祭典中，佐渡市的地球文化國際藝術節(Earth Celebration=EC)獨樹一格，以太鼓之音吸引全球觀光客共聚一堂，聆聽這流傳百年，氣勢磅礡的鼓點之音。今年的主題為「從佐渡連結世界」，舉辦Youtube線上的國際藝術節！旅行業者今年先在線上感受EC十分熱鬧的當地氣氛，明年以後可搭配宿根木聚落、盆舟、佐渡金山等景點，包裝主題性產品。

▲2020地球文化國際藝術節改線上舉辦。（圖／©EC實行委員會提供）

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「地球文化國際藝術節」是佐渡從1988年舉辦到現在已超過30年歷史的野外節慶，於2018年在日本的「japan-guide.com」網站上面被選為「訪日外國人的旅行目的地滿足度第一名」。活動起源於致力於弘揚日本傳統太鼓音樂的「鼓童太鼓藝能團體」，為傳達太鼓之美及促進佐渡市的觀光人潮，以佐渡市為表演基地，邀請在國內外認識的藝術家及文化人來到佐渡島，在豐富自然中交錯多樣的文化。



美國紐約時報將這場藝術祭形容為「在日本最先進的世界級音樂活動」, 並獲得1994年「國際交流基金地球市民獎」、2008年「故鄉活動大獎(總務大臣頒獎)」、2009年「蒂芙尼財團獎．傳統文化大獎」等殊榮。

