張國煒執飛！星宇飛行假期啟航　星粉PO地勤秀「像極了出國」讚：好溫暖

▲張國煒親自執飛飛行假期體驗航班。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空推出飛行假期體驗，由董事長張國煒親自執飛班機，開賣5分鐘就秒殺，銷售一空。今日一早7點桃機擠滿粉絲，搶拍星宇飛機。而在行程結束返回後，有粉絲拍下，地勤人員站在機坪上，以字卡拼下「歡迎回家，#像極了出國」，讓粉絲大讚「星宇航空就是這麼溫暖，像極了愛情」。

請繼續往下閱讀...

▲星宇航空地勤人員拼出「像極了出國」。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空 討論區 STARLUX Airlines）

今早啟航前，星宇航空地勤人員為旅客測量體溫，每人也確實配戴口罩，落實防疫新生活運動。旅客連小姐特地穿著星宇航空星探者上衣，帶著爸爸一同體驗飛行假期。還有許多親子旅客，趁著暑假期間全家大小一同出遊。

▲機長、副機長進行飛行準備。（圖／星宇航空提供）

登機後地勤人員向旅客示範穿戴反光背心並說明機坪規範，同時致贈旅客紀念禮品與證書，地勤人員引導旅客，講解每台勤務車輛的性能與工作任務，有不少旅客在機坪上與勤務車隊、地勤人員、星宇飛機合照。

▲旅客搶著與星宇飛機合照。（圖／星宇航空提供）

星宇航空董事長張國煒親自執飛此架微旅行航班，早上11點自桃園機場起飛，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，航程中將降低飛行高度，讓旅客能從高空鳥瞰台灣地景，原訂下午2點返回桃園機場，但星宇航空前晚臨時預告，加碼延長飛行時間至40分鐘，返抵桃園機場時間約為下午2點40分。

一位來自新竹的周先生更是出動全家人，以手機、電腦一同搶票，才搶得珍貴的二席，周先生表示，從去年星宇航空公布制服時，就非常欣賞新穎時尚的設計感，並希望能一睹星宇空服員的風采。還有劉姓粉絲專程搶了商務艙加大溪威斯汀住宿的豪華套裝，送給爸媽做為特別的父親節禮物。

▲桃機星宇航空櫃台前一早擠滿旅客。（圖／星宇航空提供）