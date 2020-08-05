左營民宅凌晨遭潑油漆　目睹整面牆全毀　網友嚇瘋：活在恐懼之中

記者黃子倩／高雄報導

網路上有民眾PO出照片，指出3日凌晨1點多，高雄左營區古蹟城內有民宅遭到人潑灑油漆，整片原本有著漂亮彩繪的牆，都被潑灑棕色油漆，令人看到畫面感到怵目驚心，網友還寫到有心人可以在四下無人之際，肆意破壞「他人產物」，你我豈不生活在恐懼之中，對此，警方接獲報案後，積極調閱監視器，目前已掌握嫌犯，積極偵辦中。

▲左營一處民宅遭人潑灑油漆。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲左營一處民宅遭人潑灑油漆。（圖／記者黃子倩翻攝）

經警方調閱監視器，看到一名撐傘又穿藍色雨衣、雨褲的男子，他疑似拿寶特瓶裝油漆，潑灑這戶人家的外牆還有大門，讓原本門上的可愛彩繪因此「面目全非」，當地住戶看到男子的行為，加上犯案時間是凌晨，燈光視線很昏暗，第一時間還以為住戶遭到潑糞，連忙通知屋主報警。

警方指出，根據初步了解，這處被潑漆的地方是民宅，並非古蹟，而屋主向警方表示，之前曾經因為房屋修繕的問題，和對方起過爭執，當時對方雖然拿了屋主的工程款，承諾要幫忙修繕，但後來卻疑似用工資上漲為由，沒有完成工程，導致雙方最後不歡而散，因此警方初判，這起事件的起因是「鄰居口角糾紛」引起的，待潑漆者到案釐清案情後，將依毀損罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲左營一處民宅遭人潑灑油漆。（圖／記者黃子倩翻攝）

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