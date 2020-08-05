　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

左營民宅凌晨遭潑油漆　目睹整面牆全毀　網友嚇瘋：活在恐懼之中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃子倩／高雄報導

網路上有民眾PO出照片，指出3日凌晨1點多，高雄左營區古蹟城內有民宅遭到人潑灑油漆，整片原本有著漂亮彩繪的牆，都被潑灑棕色油漆，令人看到畫面感到怵目驚心，網友還寫到有心人可以在四下無人之際，肆意破壞「他人產物」，你我豈不生活在恐懼之中，對此，警方接獲報案後，積極調閱監視器，目前已掌握嫌犯，積極偵辦中。

▲▼ 左營民宅遭人潑漆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲左營一處民宅遭人潑灑油漆。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼左營民宅遭人潑漆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲左營一處民宅遭人潑灑油漆。（圖／記者黃子倩翻攝）

經警方調閱監視器，看到一名撐傘又穿藍色雨衣、雨褲的男子，他疑似拿寶特瓶裝油漆，潑灑這戶人家的外牆還有大門，讓原本門上的可愛彩繪因此「面目全非」，當地住戶看到男子的行為，加上犯案時間是凌晨，燈光視線很昏暗，第一時間還以為住戶遭到潑糞，連忙通知屋主報警。

警方指出，根據初步了解，這處被潑漆的地方是民宅，並非古蹟，而屋主向警方表示，之前曾經因為房屋修繕的問題，和對方起過爭執，當時對方雖然拿了屋主的工程款，承諾要幫忙修繕，但後來卻疑似用工資上漲為由，沒有完成工程，導致雙方最後不歡而散，因此警方初判，這起事件的起因是「鄰居口角糾紛」引起的，待潑漆者到案釐清案情後，將依毀損罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲▼左營民宅遭人潑漆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲左營一處民宅遭人潑灑油漆。（圖／記者黃子倩翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
曾志偉太太癌逝…前妻女兒回應了！　分居20年「妻子掌經濟大權
快訊／境外生入境政策大轉彎！　陸委會曝光原因
何時能出國玩？　陳時中8字曝進度
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

左營民宅凌晨遭潑油漆　目睹整面牆全毀　網友嚇瘋：活在恐懼之中

吃早餐沒味道！宜蘭金六結新兵疑染新冠肺炎　宜蘭衛生局晚間排除

9歲女童狂奔200米追娃娃車！「丟包女師」出面認錯了　還原處罰過程

3立委涉貪遭羈押創紀錄…裁定後倒數計時　律師團趕周一前抗告

消防員「騎YouBike換名牌腳踏車」　同事氣炸：偷遍自家人…泡麵3C高粱酒都不見

青峰恩師註冊商標連奶瓶都不放過…蘇打綠被迫改名「魚丁系」　團員提告討回

「爬上你身體」半年狂戰客服妹7次！人夫加碼曝「開房細節」…老婆聽完心碎

3千元約國中女到摩鐵嘿咻口交　色男拍裸照+影片下場曝

指控陸網軍資金來自「南農中心」　台網軍頭楊蕙如被控妨害名譽不起訴

台南衛生局女秘書嗆前夫：不撤告看不到小孩　謝龍介：這種作法有點太超過

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

膽小柴遇4汪：太多狗了好可怕　嚇到「急埋爸爸胯下」抱腿哭哭

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

吃迴轉壽司驚見別桌「藏盤技巧」 花40元吃80元食材...引網友砲轟

左營民宅凌晨遭潑油漆　目睹整面牆全毀　網友嚇瘋：活在恐懼之中

吃早餐沒味道！宜蘭金六結新兵疑染新冠肺炎　宜蘭衛生局晚間排除

9歲女童狂奔200米追娃娃車！「丟包女師」出面認錯了　還原處罰過程

3立委涉貪遭羈押創紀錄…裁定後倒數計時　律師團趕周一前抗告

消防員「騎YouBike換名牌腳踏車」　同事氣炸：偷遍自家人…泡麵3C高粱酒都不見

青峰恩師註冊商標連奶瓶都不放過…蘇打綠被迫改名「魚丁系」　團員提告討回

「爬上你身體」半年狂戰客服妹7次！人夫加碼曝「開房細節」…老婆聽完心碎

3千元約國中女到摩鐵嘿咻口交　色男拍裸照+影片下場曝

指控陸網軍資金來自「南農中心」　台網軍頭楊蕙如被控妨害名譽不起訴

台南衛生局女秘書嗆前夫：不撤告看不到小孩　謝龍介：這種作法有點太超過

曾志偉妻癌逝！愛子曾國祥哀痛發聲：希望媽媽能平靜完成最後旅程

全球股市越走越高！財經專家：AI、5G鳴槍，「創新科技基金」領跑

中職／內野高飛球判決爭議　曾總賽後平靜直言「明顯誤判」

「外籍移工」宣傳國旅　夢多蛋蛋遭突襲痛到倒地不起

Galaxy Note20系列動手玩　S Pen功能升級、筆記更方便

三星Galaxy Note20系列亮相　大小尺寸都有4G、5G選擇

曾志偉太太癌逝…前妻女兒曾寶儀回應了！　分居20年「妻子掌經濟大權」

鹿晗頂35度高溫「連6天拍12hrs打戲」！　累到中暑「只休15分鐘就上工」網讚翻

中職／林智平敲逆轉安、陳禹勳百救援達陣　樂天4比3富邦

LISA粉紅豐唇有夠性感　狂吸522萬人按讚

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

即／「半顆人頭」漂河面！關渡大橋觀景台釣客嚇壞

熱心女店員騎車猛追丟包女童娃娃車

美牙助驚見更衣間牆上黑點　邪惡鏡頭只瞄準私密處

呻吟聲高潮迭起全都錄　台南市衛生局長偷情女祕書

嘉義民雄女童追娃娃車！安親班師竟謊稱她走失

水泥工性侵　超商女店員哭：法官救我

即／北投2歲女童兒科診所突昏迷！　送醫搶救中

恩師姪女願意私奔卻不給碰　長輩催生才「灌精生子」

21歲警遭撞腦死！父母心碎重回現場招魂

大三生加入詐騙集團　騙大陸人進帳200萬

21歲警器捐完成後　樹林警要列隊送別

偷情鹹濕對話曝光　她「忙」到最高點老公突來電

更多熱門

相關新聞

「包皮祭」來了！醫曝：熬過這關就是男子漢

「包皮祭」來了！醫曝：熬過這關就是男子漢

暑假期間，恐怕醫院診所最忙碌的就是泌尿科，許多家長偏好在這個時間帶小朋友去割包皮，泌尿科女醫張美玉就在臉書上分享近期執刀經驗，她表示，雖然執行割包皮手術為泌尿科醫師的日常工作，「是我們連閉著眼都會做的手術」，但是某晚連續開了3台刀，卻讓跟刀的護理師吐了，連帶地讓她也都想吐，原因就是3名患者都對手術產生極大恐懼，讓護理師不僅要跟刀，還要分神安撫患者，產生極大的壓力。

沒被報復到？高雄商旅復業不及　求售億級物件逾10家

沒被報復到？高雄商旅復業不及　求售億級物件逾10家

獨／想強X妳！孕婦遭怪咖約砲還傳「尻槍照」

獨／想強X妳！孕婦遭怪咖約砲還傳「尻槍照」

海巡興達港發現男屍　身份待釐清

海巡興達港發現男屍　身份待釐清

老舊拘留所揭神秘面紗　警盼約小朋友吃牢飯

老舊拘留所揭神秘面紗　警盼約小朋友吃牢飯

關鍵字：

高雄左營潑紅漆房屋修繕員警

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

快訊／新一波疫情再起　侯友宜「要有心理準備」：新北5大場所實名制、戴口罩

獨／金六結新兵「味覺異常」今送醫採檢

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

更多

最夯影音

更多
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面